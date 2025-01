Técnico del Bayern Múnich se queja del fichaje de Lionel Messi por el PSG

Lionel Messi se fue del Barcelona y fue presentado como flamante refuerzo del PSG . La 'Pulga' causó furor en todo los aficionados del fútbol, aunque la misma reacción no generó en los personajes ligados a otros clubes de Europa, quienes ven con mucha preocupación al plantel que viene armando el cuadro parisino. Por ejemplo, Julian Nagelsmann , nuevo DT del Bayern Múnich, no dudó en opinar el tema del momento y se quejó por una supuesta infracción al Fair Play Financiero.

En una conferencia de prensa, el actual estratega del Bayern Múnich no ocultó su asombro al ver cada una de las cifras que se han venido confirmando con relación al fichaje de Lionel Messi. Y es que hay medidas que toma cada liga de Europa para no excederse de un monto por club, lo cual no es parejo en todos los países.

"No soy un experto que conozca los entresijos de estas cosas. Sé lo mismo que cualquier periodista y también me tengo que frotar los ojos de asombro al ver algunas cosas en referencia a algún fichaje visto recientemente, no son solo los números de los que se habla, ya que hay que sumar otras cantidades que no se publican y que suponen mucho más dinero", declaró Julian Nagelsmann en conferencia de prensa.