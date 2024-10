Radamel Falcao no la pasa bien en Galatasaray y Beckham lo ve con futuro en la MLS

Radamel Falcao no es considerado en Galatasaray de hace buen rato y el club ya le hizo saber que no cuentan con él para la temporada 2021/22, ante este hecho en Estados Unidos no la piensan más y es el Inter Miami de David Beckham que ha vuelto a preguntar por él para llevárselo a la MLS. Todo dependerá del club turco si desea venderlo o vuelve a considerarlo.