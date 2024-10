Con Ronaldo: Juventus se estrenó con un empate en la Serie A

Siguiendo su basta experiencia, Allegri no permitido que haya cabo sueltos en su plantilla y es por eso que ha conversado con Cristiano Ronaldo acerca de su continuidad en la Juventus.

Según expresó el estratega, 'CR7' le ha revelado su decisión. "Me reuní con Cristiano y me ha dicho que se queda. Nunca ha tenido la voluntad de dejar la Juventus. Yo solo he escuchado rumores por parte de la prensa", expresó.