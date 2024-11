A Ronaldo no le apetece jugar en City y Guardiola no da luz verde

En Turín no está tan feliz, en Manchester se encontraría con Josep Guardiola, que se sabe es fiel al genio argentino Lionel Messi y no a 'CR7' y, por tanto, una opción no óptima para él, finalmente, sería el PSG, donde jugaría en un super equipo, pero no se sentiría el número uno. Quedaría relegado al puesto dos, detrás de 'La Pulga', flamante fichaje del club parisino. Y su círculo íntimo sostiene que no quisiera vivir esa situación.