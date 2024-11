Florentino Pérez exige a Rodrygo Goes brillar esta temporada

La presión para comenzar a mostrar lo mejor de su juego comenzó sobre Rodrygo Goes . El presidente del Real Madrid , Florentino Pérez, habría conversado personalmente con el delantero brasileño para exigir que destaque esta temporada en el equipo, de lo contrario pasaría a lista de jugadores vendibles.

“Florentino no quiere esperar más para ver sobre el renovado Bernabéu la explosividad de aquel jugador que marcaba las diferencias en el campeonato brasileño con suma autoridad y que, por el momento, no ha visionado en el Real Madrid de una forma consistente", señala el portal español.

Cabe destacar que desde su llegada a la 'Casa Blanca', Goes apenas ha podido disputar 62 partidos, anotando 9 goles y otorgando 11 asistencias. Si bien con Zinedine Zidane no era titular indiscutible, no dejó de recibir oportunidades, por lo que ahora con Carlo Ancelotti, su exigencia debe ser el doble.