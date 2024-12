Ancelotti: "Es el momento de ganar en el Camp Nou"

El estratega merengue ha dirigido dos encuentros frente a los 'culés', los cuales terminaron en triunfos del Barcelona . Sin embargo, el italiano considera que esta es la chance de acabar con la mala racha. "Nunca he ganado en el Camp Nou, así que es el momento", declaró 'Carleto' en la previa.

A pesar del optimismo, Ancelotti no se confía frente al conjunto azulgrana, que viene de ganar 1-0 al Dinamo de Kiev en la Champions League. "En este tipo de partidos, no hay favoritos, no tiene sentido. El Barça llega muy bien".