Balotelli: "Estoy bien, listo para regresar a la Selección Italiana"

Además, Balotelli reveló que ha conversado recientemente con el DT de Italia: "Con Mancini tengo una gran relación, me ha dicho lo que se espera de mí para que me vuelva a llamar. Y lo haré. Hablé con él hace poco. conoce mi potencial y no estoy en ese nivel. Tengo hasta marzo para recuperar mi mejor fútbol. No estoy tan lejos, solo tengo que trabaja".