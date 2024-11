Con doblete y récord de CR7: Manchester United venció 3-2 a Arsenal por la Premier League

Ambos equipos se medirán en el Old Trafford.

Así luce el mítico estadio de Old Trafford

El mítico futbolista inglés ha llegado al Estadio Old Trafford para alentar al Manchester United.

David Beckham se hace presente en Old Trafford

Se inician las acciones en Old Trafford.

Manchester intentó jugar con Sancho pero no supo controlar el balón.

Los Red Devils están ejerciendo presión alta y no lo dejan salir a los Gunners.

Dalot buscó nuevamente a CR7 pero su centro no fue muy preciso.

23' No encuentra el espacio

Manchester intenta jugar por los laterales pero no encuentra el espacio.

Cristiano Ronaldo intentó hacer una pared con Fernandez, pero su compatriota no tuvo precisión.

Sancho no logra la asociación con Rashford y pierden una clara chance de gol por la banda izquierda.

33' No pueden los Reds

El lateral se metió dentro del área pero fue derribado. Sin embargo, el árbitro afirmó que no había falta y cobró tiro libre para Arsenal.

El defensor volvió a pasar al ataque y sacó un remate de larga distancia que no generó mucho peligro.

Manchester sigue intentando por el lado de Sancho pero no puede encontrar los espacios.

39' No concreta

El disparo de Elneny no tuvo peligro.

41' No hubo peligro

Tras una serie de pases, Maguire se juntó con Sancho, quién asistió a Fred dentro del área y este no dudo en darle un pase a Bruno Fernándes para que solo coloque la pelota y anote el empate.

Se reanudan las acciones en Old Trafford.

Los Reds intentan crear ocasiones de gol asociándose pero no encuentran los espacios en el área de los Gunners.

56' No concreta el Manchester

Odegard le cometió una falta por atrás dentro del área a Fred pero el árbitro no cobró el penal.

67' NO PUEDE SER

74' No hubo peligro

82' No lo siguió

Elneny no tuvo precisión del balón en ataque y perdió una buena chance de gol.

84' No puede el Arsenal

Manchester United consiguió una agónica victoria en Old Trafford.

Manchester United vs. Arsenal EN VIVO ONLINE, EN DIRECTO y GRATIS HOY jueves 2 de diciembre a las 15.15 horas de Perú , desde el Old Trafford. La TRANSMISIÓN GRATIS estará a cargo de ESPN, así como por la plataforma de Star Plus. Sigue las incidencias, goles y minuto a minuto del partido vía Líbero.pe.