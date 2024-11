Jefferson Farfán contó que pudo fichar por la Juventus y el Bayern Múnich

Una de esos equipos fue la Juventus de la Serie A , conjunto que hizo todo lo posible por contar con los servicios futbolísticos del '10 de la calle'. "Cuando estuve por renovar con Schalke, ya estaba por acabar mi contrato, me llegaron las ofertas, recuerdo que con la gente de Juventus nos reunimos al frente del estadio", indicó en ESPN.

Sin embargo, el propio delantero de Alianza Lima reveló que no pudo concretarse su llegara a Turín porque Schalke 04 no deseaba venderlo al equipo italiano.

"No se llegó al acuerdo porque el club no me quería vender y en Schalke, la química con los hinchas, con el Presidente, con los dirigentes era como madre a hijo, había mucha unión", señaló.