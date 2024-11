Joan Laporta: "Es el año cero después de Lionel Messi y no es fácil"

El Barcelona no logra salir de la crisis futbolística en la que se encuentra, la cual se acrecentó con su eliminación de la Champions League a manos del Bayern Múnich. A pesar de la llegada de Xavi Hernández como director técnico, el club azulgrana sigue sin hallar una solución.

Joan Laporta , presidente de la institución 'culé', reconoció que la partida de Lionel Messi generó un impacto negativo dentro del plantel. "No debemos nunca olvidar que estamos en el año cero después de Messi, el del adiós al mejor jugador del mundo. No es fácil y por eso hemos apostado por Xavi Hernández, que conoce el ambiente y el estilo del club", declaró el directivo para 'Tuttosport'.

No obstante, Laporta reconoció la gran responsabilidad que tiene el DT azulgrana debido al duro momento por el que pasa el club. "No es un trabajo sencillo porque sabemos que el fútbol no te concede tiempo y lo aceptamos. Para abreviarlo necesitamos un mix entre jugadores jóvenes y expertos, todos con calidad. Un club como el Barça sabe resistir a la presión".