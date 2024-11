Russo y el lamento por fallarle a Boca: "Me queda el sabor amargo de la Libertadores"

Como parte de la antesala al Barcelona vs. Boca Juniors por la Maradona Cup , la prensa argentina se dirigió a la sede de este compromiso como lo es Arabia Saudita. En ella, tuvo la oportunidad de verse cara a cara con Miguel Ángel Russo , ex DT del 'xeneize', donde pudo dar sus impresiones de la última etapa al mando del club 'azul y oro'.

No obstante, muy a parte de lo que es hablar de este amistoso internacional, Miguel Ángel Russo no ocultó su sentir de lo que fue su última experiencia al mando de Boca Juniors. Para el estratega argentino, hubieron un sinfín de detalles que no pudieron resolver para que el equipo consiga cada uno de los objetivos.