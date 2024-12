Sir Alex Ferguson, los 80 del histórico de Manchester United

Nació en Escocia pero es de todo el mundo gracias al fútbol, se trata de Sir Alex Ferguson el ex técnico y leyenda viva de Manchester United. Es también conocido como el padre putativo de Cristiano Ronaldo y otros tantos jugadores, dejó un legado grande en Inglaterra difícil de batir. ¿Por qué es tan importante para el fútbol?

Con los 'Diablos Rojos' logró cuanto título se le puso al frente, no hay trofeo que no haya alcanzado con Manchester United. La carrera como técnico de Sir Alex Ferguson fue exitosa y la clave de ello estuvo en reinventarse en cada etapa, no dormirse en sus laureles y tener un gran dominio de grupo. Nunca le fue fácil meterse entre los mejores de Europa.