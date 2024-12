Reinaldo Rueda y el extraño caso del colombiano dirigiendo selecciones

La dureza y el reciente caso del estallido social en Chile durante el 2020 fue una de las más recodadas en toda Sudamérica. No solo por el lío social que se formó en el país sureño sino por la magnitud de protesta que dio vuelta a todo el mundo en la que los ciudadanos exigían un mejor trato al gobierno de Sebastián Piñera.

El colombiano Reinaldo Rueda llegó a Chile en el 2018 con miras a Qatar 2022, los buenos resultados no acompañaron en el proceso y tuvo que dejar el cargo para ser tomado por el uruguayo Martín Lasarte, al día de hoy no hay más problemas sociales o al menos no con gran magnitud.