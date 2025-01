¡Con bajas! Barcelona y los convocados de Xavi Hernández para duelo por Europa League

Solo es cuestión de horas para creer con los propios ojos que Barcelona afrontará lo que resta de la temporada la Europa League . El equipo de Xavi Hernández no logró estar entre los dos primeros lugares de la tabla de la UEFA Champions League, por lo que ahora deberá enfrentar los playoffs contra el difícil Napoli .

Ante ello, es preciso indicar que Barcelona sigue teniendo una extensa lista de jugadores que no están disponibles para estos duelos oficiales por lesiones. Adicional a ello, se conoce públicamente la no inclusión de Dani Alves, quien no fue inscrito para este competencia.