Deportistas ucranianos indignados tras la invasión de Rusia a su país

El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dimitro Kuleba, hizo una grave acusación contra Rusia de haber atacado una guardería y orfanato.

According to intelligence, Russia plans a massive false flag operation to ‘dehumanize’ Ukrainians and accuse Ukraine of alleged inhuman actions. Don’t trust fakes. Ukraine defends its land in a just and defensive war. Unlike Russia, we don’t target kindergartens and civilians.