Oleksandr Zinchenko y una dura confesión: "De no ser por mi familia, iría a la guerra"

En una entrevista con Gary Lineker en la BBC el jugador de Manchester City ha admitido que le afecta mucho el conflicto entre Ucrania y Rusia. De hecho, el propio Oleksandr Zinchenko se ha convertido en la 'cara visible' dentro del mundo entre la guerra de estos países.

Zinchenko ha confesado el momento exacto en la que se enteró de todo este cruel suceso contra su tierra: "Mi esposa me despertó a medianoche llorando y me mostró los vídeos, las fotos… Estaba en 'shock". Esto no fue todo pues contó lo que vive el día a día.

"No dejo de llorar. Incluso cuando voy conduciendo a la ciudad deportiva, donde sea, me pongo a llorar. No puedo parar de imaginar cómo estará el lugar donde nací y crecí y pensar que estará todo desierto", lo más duro de contar fue que de ser por él iría a la guerra: "Si no fuera por mi hija y por mi familia, estaría allí. Conozco a mi gente y todos piensan lo mismo. Sólo hace falta ver cómo luchan por sus vidas. Estoy orgulloso de ser ucraniano y lo estaré siempre".

En la actualidad, Oleksandr Zinchenko es el jugador más conocido mundialmente y llegó a Manchester City en el 2016 luego de haber destacado en el Shakhtar Donetsk. En las últimas semanas se ha pronunciando sobre el tema y ha admitido su posición en contra de los rusos.

Oleksandr Zinchenko, selección de Ucrania