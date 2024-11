The Strongest vs. Bolívar: resumen y resultado del Clásico Paceño

El clásico paceño se pintó de celeste. En el Estadio Hernando Siles de La Paz, Bolívar sumó tres puntos importantes al vencer a un rival directo como The Strongest, correspondiente a la jornada 6 de la Liga de Bolivia. El único gol del partido lo marcó Fernández en los 38 minutos del primer tiempo.

The Strongest vs. Bolívar: minuto a minuto Clásico de Bolivia 2022 20:01 ¡FINAAAAAAAAAAAL! El clásico paceño fue para Bolívar. Ganó 1-0 a The Strongest con el solitario gol de Roberto Carlos Fernández 19:56 90' ¡7 MÁS EN EL HERNANDO SILES! El cuarto árbitro levanta su paletea para indicar que se disputarán 7 minutos más. Veremos cómo acaba el partido 19:53 88' ¡CORDNADO SALVA A BOLÍVAR! Atajadón del arquero al remate de Reinoso. ¡Era el empate para The Strongest! 19:49 82' ¡NUEVAS VARIANTES! El DT de Bolívar hace nuevos cambios. Tonino Melgar y Àlex Granell reemplazan a Yomar Rocha y Patricio Rodríguez 19:40 77' ¡SE SALVA BOLÍVAR! Herry Vaca no pudo marcar el empate. Su remate se marcha por encima del arco 19:37 73' ¡THE STRONGEST MUEVE SUS FICHAS! Ingresaron Triverio y Arrascaita, se retiraron Prost y Aponte. 19:35 71' ¡CAMBIO EN BOLÍVAR! Entra José Herrera en reemplazo de Leonel Justiniano. 19:29 64' ¡BOMBAZO DE FERNÁNDEZ! Casi llega el segundo para Bolívar. Remate de larga distancia de Roberto Carlos Fernandéz al arco, pero el arquero Gutiérrez llega a desvíar la pelota 19:23 57' ¡SE SALVAN LOS TIGRES! Remate potente de Justiniano, pero la pelota se estrella en el palo 19:19 ¡HUBO UN CAMBIO EN EL EQUIPO LOCAL! El técnico de The Strongest mueve sus fichas.: Ingresaron Amaral y Demiquel, se retiraron Castillo y Chura. 19:17 45' ¡ARRANCA LA SEGUNDA PARTE! En marcha la parte complementaria. Veramos si reaccionará el aurinegro o si Bolívar terminar de liquidar el partido 19:17 ¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO! Se termina la primera parte en La Paz. The Strongest 0-1 Bolívar 18:51 43' ¡DOS MÁS ANTES DEL DESCANSO! El cuarto árbitro agrega dos minutos más antes de irse al descanso. Bolívar sigue ganando 1-0 a The Strongest 18:42 38' ¡GOOOOOOOOOL DE BOLÍVAR! Jugada de laboratorio. Carlos Fernández marca el primer gol del partido tras pase de Patricio Rodríguez 18:40 30' ¡SE CUMPLE LA PRIMERA MEDIA HORA DE JUEGO! Aún no llegan los goles. Bolívar y The Strongest igualan 0-0 el clásico paceño 18:39 27' ¡JUSTINIANO ES AMONESTADO! El futbolista de Bolívar recibe la amarilla. Es el segundo de su equipo. Recordemos que en los primeros minutos José Sagredo fue amonestado 18:31 22' ¡THE STRONGEST NO ENCUNETRA COMO! El equipo aurinegro es superado ampliamente por Bolívar, aunque aún no llegan los goles 18:25 18' ¡AMARILLA PARA THE STRONGEST! El futbolista Henry Vaca es amonestado con una cartulina amarilla por una falta a Patricio Rodríguez 18:19 13' ¡OTRA VEZ SE SALVA THE STRONGEST! Sigue llegando Bolívar. Remate potente de Villamil, pero mejor intervención de Johan Gutiérrez 18:14 8' ¡ES MÁS BOLÍVAR! Encuentra espacios por medio de Da Costa y Fernández. El gol es cuestión de tiempo 18:12 5' ¡SE SALVA STRONGEST! La pelota se estrella en el palo Johan Gutiérrez. Era el primero apra Bolívar 18:05 ¡ARRANCA EL PARTIDO! Rueda la pelota en el Hernando Siles. ¡MINUTO DE SILENCIO! En el estadio Hernando Siles de La Paz se guarda un minuto de silencio ¡Gran muestra de respeto entre los presentes! ¡ALINEACIÓN CONFIRMADA DE BOLÍVAR! Cornado, Martins, Sagredo, Sávio, Rocha, Villamil, Rodríguez, Da Costa, Fernández, Justiniano y Haquín. Suplentes: Rojas, Granell, Chávez, Herrera, Villarroel, Melgar, Guitián, Uzeda, Lima. ¡ALINEACIÓN CONFIRMADA DE THE STRONGEST! Johan Gutiérrez, Saúl Torres, Gonzalo Castillo, Ismael Benegas, Juan Aponte, Luciano Ursino, Fernando Saucedo, Henry Vaca, Jeyson Chura, Gabriel Esparza y Martín Prost. Suplentes: Guillermo Viscarra, Eduardo Demiquel, Adrián Jusino, Jaime Arrascaita, Daniel Camacho, Rodrigo Amaral, José Flores, Enrique Triverio y Jair Reinoso. ¡FALTA POCO PARA EL CLÁSICO! Así luce el vestuario de Bolívar en el estadio Hrenando Siles de la Paz ¿QUÉ EQUIPO ES FAVORI? BOLÍVAR VS THE STRONGEST Bolívar es el claro favorito para llevarse los tres puntos; sin embargo, si quieres dar un golpe en las casas de apuestas, puedes echarle una fichas al The Strongest. ¡LLEGAN LOS HINCHAS! Va llegando la fanaticada de Bolívar para el clásico paceño. Se espera que brinde garantías a este espectacular partido. 12:24 The Strongest vs Bolívar: últimos enfrentamientos Estos fueron los últimos resultados entre Bolívar vs The strongest, repasemos cómo les fue desde el 2019 hasta el 2021: Bolívar 1-3 The Strongest (2019) Bolívar 1-1 The Strongest (2019) The Strongest 1-1 Bolívar (2019) Bolívar 5-4 The Strongest (2020) The Strongest 2-1 Bolívar (2020) The Strongest 3-1 Bolívar (2021) Bolívar 0-1 The Strongest (2021) 11:18 ¿Cómo llega The Strongest contra Club Bolívar? El equipo 'Tigre' llega como uno de los clubes invictos al torneo pues lleva 5 partidos sin perder en el torneo acumulando 11 puntos. Sus partidos fueron: The Strongest 2-0 Oriente Petrolero Atlético Palmaflor 0-3 The Strongest The Strongest 1-1 Universitario Real Santa Cruz 1-2 Te Strongest The Strongest 1-1 Nacional Potosí 10:31 ¿Cómo llega The Strongest contra Club Bolívar? ¡Vamos Tigre! 🐯

🏟Hernando Siles

⌚️19:00 pm

Venta de entradas:

A partir de las 10:00a.m

📍Boleterías del Estadio

¡Pintemos el Siles con nuestros colores! Este lunes se juega el primer clásico del año, estos son los precios de las localidades y donde puedes adquirirlas.

¡CLÁSICO BOLIVIANO! El Estadio hernando Siles aguarda a The Strongest y Bolívar para una nueva edición del clásico boliviano, ¿Quién se llevará la victoria?

The Strongest vs. Bolívar: alineaciones confirmadas

The Strongest: Johan Gutiérrez, Saúl Torres, Gonzalo Castillo, Ismael Benegas, Juan Aponte, Luciano Ursino, Fernando Saucedo, Henry Vaca, Jeyson Chura, Gabriel Esparza y Martín Prost.

Suplentes: Guillermo Viscarra, Eduardo Demiquel, Adrián Jusino, Jaime Arrascaita, Daniel Camacho, Rodrigo Amaral, José Flores, Enrique Triverio y Jair Reinoso.

Bolívar: Cornado, Martins, Sagredo, Sávio, Rocha, Villamil, Rodríguez, Da Costa, Fernández, Justiniano y Haquín.

Suplentes: Rojas, Granell, Chávez, Herrera, Villarroel, Melgar, Guitián, Uzeda, Lima.

The Strongest contra Bolívar

The Strongest vs. Bolívar EN VIVO (18:42 horas de La Paz): ¿Quiénes debutan con Bolívar en el clásico? Son 13 los futbolistas Patricio Rodríguez, Carlos Melgar, Francisco da Costa, Bruno Sávio, Luis Haquin y Pablo Lima. Por otro lado, los sub-20 Javier Uzeda, José Herrera, Yomar Rocha, John Velásquez, Juan Pablo Magallanes, Lucas Chávez y Mauricio Adorno.

The Strongest vs. Bolívar EN VIVO (18:40 horas de La Paz): The Strongest es el único invicto en carra de la presente temporada del Torneo Apertura. Tres victorias y dos empates registran los tigres con nueve goles a favor y tres en contra.

The Strongest vs. Bolívar EN VIVO (18:38 horas de La Paz): "Es un partido importante e intentaremos ganar jugando buen fútbol, no encaro ningún partido como revancha, intentaremos hacer lo mejor, si jugamos bien estaremos más cerca de la victoria", dijo Antonio Carlos Zago del Bolívar.

The Strongest vs. Bolívar EN VIVO (18:30 horas de La Paz): "El clásico es muy importante para nosotros, pero obviamente vamos a jugar con la alineación porque también el jueves nos importa mucho así que tomaremos el tiempo para tomar la mejor decisión; respetamos mucho a nuestros rivales y decir que priorizamos solo la Copa sería restarle importancia, además somos locales", indicó el técnico Cristian Díaz (The Strongest).

The Strongest vs. Bolívar EN VIVO (18:00 horas de La Paz): Julio Nelio García pita su sexto clásico. Los asistentes del colegiado serán Rubén Flores y Edwin Paredes. En tanto, Jhonny Visaluque estará como cuarto árbitro.

The Strongest vs. Bolívar EN VIVO (16:00 horas de La Paz, Bolivia): El equipo aurinegro acumulan 11 puntos en el grupo A, mientras que los celestes suman 10 en el B. Dato muy importante ya que el ganador del Clásico Paceño recuperará el primer lugar y estaría asegurando una de las cuatro plazas para llegar a la final del Torneo Apertura 2022.

Grupo A del Torneo Apertura 2022

Grupo A PJ Ptos. 1. Atlético Palmaflor 6 13 2. Nacional Potosí 6 11 3. The Strongest 5 11 4. Oriente Petrolero 6 9 5. Universitario 6 8 6. Aurora 6 6 7. Real Santa Cruz 6 2 8. Guabirá 5 2

Grupo B del Torneo Apertura 2022

Grupo B PJ Pts. 1. Blooming 6 13 2. Bolívar 5 10 3. Real Tomayapo 6 9 4. Always Ready 6 8 5. Independiente 6 7 6. Wilstermann 6 7 7. Royal Pari 5 5 8. Universitario de Sucre 6 4

The Strongest vs. Bolívar: ¿cómo, cuándo y dónde ver Clásico Paceño?

Clásico Paceño The Strongest vs. Bolivar 1. ¿Cuándo juegan? Lunes 14 de marzo 2. ¿Dónde es el partido? Estadio Hernando Siles de La Paz 3. ¿A qué hora empieza? 7.00 p. m. de La Paz, Bolivia 4. ¿En qué canal de TV transmiten? TiGO Sports Bolivia 5. ¿Quién es el árbitro? Juan Nelio García

El Clásico Paceño, será un partidazo a jugarse en el Hernando Siles de La Paz. Por un lado los felinos iniciaron con el pie derecho el torneo boliviano, venció 2-0 a Oriente Petrolero, 3-0 a Atlético Palmaflor, empató 1-1 con Universitario, volvió a ganar 2-1 a Real Santa Cruz y empató con Nacional de Potosí 1-1.

En tanto, Bolívar llega de golear 7-0 a Blooming, 2-0 a Universitario, luego cayó 1-0 con Independiente Petrolero y goleó 3-0 a Always Ready, ahora último empató 1-1 con Real Tomayapo.

El Clásico Paceño cumplirá 222 partidos desde la creación de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano en 1977. La Academia aventaja al Tigre en victorias, ganó 89, el Decano se impuso en 58 ocasiones y se registraron 74 empates.

¿Cómo ver TiGO Sports EN VIVO, The Strongest vs. Bolívar?

El partido podrás verlo por las pantallas de TiGO Sports Bolivia, en el Perú no hay señal de este canal en ningún servidor pero puedes verlo desde la página web de TiGO Sports previa suscripción.

Canal 433 (HD)

Canal 434 (HD)

Canal 700 (Tigo Sports HD)

Canal 717 (Tigo Sports 2 HD)

Canal 718 (Tigo Sports 3 HD)

Este partido es atractivo producto de lo bien que han iniciado ambos clubes, The Strongest es segundo en la Serie A del torneo con 11 puntos mientras que Bolívar es igual segundo en la Serie B con 10 puntos. Tremendo duelo que se dará en la altura de La Paz.

The Strongest vs. Bolívar, por Liga Boliviana 2022: ¿a qué hora empieza el clásico?

Argentina: 20:00 horas de Buenos Aires

Chile: 20:00 horas de Santiago

Uruguay: 20:00 horas de Montevideo

Brasil: 20:00 horas de Brasilia

Paraguay: 20:00 horas de Asunción

Costa Rica: 17:00 horas de San José

Perú: 18:00 horas de Lima

Ecuador: 18:00 horas de Quito

Colombia: 18:00 horas de Bogotá

México: 17:00 horas de CDMX

Bolivia: 19:00 horas de La Paz

Venezuela: 19:00 horas de Caracas

Estados Unidos (Florida): 18:00 horas

Estados Unidos (New York): 18:00 horas

The Strongest vs. Bolívar, por Liga Boliviana 2022: ¿cuál es el precio de los boletos?

Curva Sur tiene el precio de 30 Bs

Curva Norte tiene el precio de 50 Bs

Recta tiene el precio de 50 Bs

Preferencial tiene el precio de 60 Bs

Butacas tienen el precio de 100 Bs

The Strongest vs. Bolívar: posibles formaciones

¿Dónde se disputa el Clásico Paceño entre The Strongest vs. Bolívar?

El duelo entre The Strongest vs. Bolívar se disputará en el coloso estadio Hernando Siles de La Paz.

Últimos partidos del Bolívar

Independiente Petrolero 1-0 Bolívar

Bolívar 1-1 U. Católica

Bolívar 3-0 Always Ready

U. Católica 2-0 Bolívar

Real Tomayapo 1-1 Bolívar

Últimos partidos del The Strongest

Real Santa Cruz 1-2 The Strongest

The Strongest 3-0 Plaza Colonia

The Strongest 1-1 Nacional Potosí

U. Católica 0-0 The Strongest