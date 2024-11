Lionel Messi enciende las alarmas en la Selección Argentina

Malas noticias para Scaloni y su comando técnico. El cuerpo médico del París Saint-Germain informó que Lionel Messi no entrenó nuevamente junto a la primera plantilla por seguir padeciendo un síndrome gripal. El '10' de la Selección Argentina lleva 48 horas en tratamiento, por lo que está casi descartado de cara al duelo que sostendrá su equipo ante Mónaco por la fecha 29 de la Ligue 11 este domingo. Esto no cayó nada bien en la 'Albiceleste' porque temen que 'La Pulga' no llegue al primer duelo por Eliminatorias Qatar 2022 en 5 días.