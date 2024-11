PSG sin luz ni brillo: es goleado 3-0 en su visita al AS Mónaco que ganó con autoridad

Los 90' fueron de total autoridad para AS Mónaco que goleó 3-0 a PSG , club que sigue sufriendo errores defensivos como los de Marquinhos y Presnel Kimpembe. Además se vio un gran nivel de los atacantes del club del principado como los de Wissam Ben Yedder, Youssouf Fofana, Gelson Martins, entre otros.

París Saint German ( PSG ) se enfrentará a AS Mónaco por la fecha 28 de la Ligue 1 , duelo que está pactado a desarrollarse en el Estadio Luis II, y que será de gran importancia para ambas escuadras.

Sin embargo, los jugadores ya empiezan a pasar la página respecto a no haber conseguido el campeonato europeo y ya están enfocados en lo que será este encuentro, dado que se conseguir una victoria, estarían muy cerca de alzar el trofeo de la liga.

Sin embargo, la presencia de Lionel Messi no es del todo asegurada para este cotejo, porque el astro argentino no ha entrenado en los últimos días, y todo se debe a que viene afrontando un proceso gripal.

Este encuentro entre PSG vs. Mónaco será transmitido en la plataforma Star Plus.