Gianluigi Donnarumma: de tocar la gloria a vivir un infierno con PSG e Italia

Italia quedó fuera de la lucha por un cupo a Qatar 2022, el equipo de la 'Nazionale' cayó 1-0 ante Macedonia del Norte con un gol agónico de Aleksandar Trajkovski . Esto sentenció sus chances de ir a un Mundial al cual no va desde Brasil 2014, en esta oportunidad el portero Gianluigi Donnarumma tuvo cierta complicidad con la eliminación.

Ahora, 24 de marzo, Gianluigi Donnarumma se jugaba otra eliminatoria pero con Italia y cumplia un gran accionar pero se vio sorprendido por el remate de larga distancia de Aleksandar Trajkovski en la que algo más pudo hacer. Este gol deja afuera a Italia que no irá a otra Copa del Mundo considerándose un fracaso para el campeón de la Euro2020.

Gianluigi Donnarumma en selección de Italia

Hasta el momento Gianluigi Donnarumma no ha podido jugar una Copa del Mundo, este hubiera sido su primer mundial y siendo uno de los mejores porteros en el mundo. Además, en Italia no recibe tanto cariño sobre todo en la ciudad de Milano quienes consideran que el portero es un "mercenario" por irse a PSG y no renovar con el club.