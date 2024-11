Louis van Gaal anunció que se encuentra luchando contra el cáncer de próstata

Asimismo, van Gaal confesó que, hasta este momento, ninguno de sus dirigidos sabía lo que viene padeciendo. "Ellos no saben. Ven un sonrojo en mis mejillas y piensan: qué tipo tan saludable es. Por supuesto, este no es el caso. Creo que no le dices eso a la gente con la que trabajas porque podría influir en sus decisiones, así que pensé que no deberían saberlo", aclaró.