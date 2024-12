Manchester United vs. AFC Bournemouth EN VIVO vía Disney Plus: hora y dónde ver Premier League

No te pierdas el partido entre Manchester United vs. AFC Bournemouth este domingo 22 de diciembre por la fecha número 17 de la Premier League de Inglaterra en Old Trafford, desde las 09.00 horas de la mañana (Lima, Perú). La transmisión del compromiso se llevará a cabo mediante la señal de ESPN y Disney Plus, y aquí te brindamos todos los detalles al respecto.