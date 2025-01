Paraguay vs Chile EN VIVO vía Tigo Sports: horario y dónde ver Sudamericano Sub 20

Momento de vivir un partido lleno de grandes emociones. Paraguay vs Chile se medirán por la última jornada del Grupo A por el Sudamericano Sub 20 desde el Estadio Polideportivo Misael Delgado de Valencia (Venezuela). El duelo se jugará este sábado 31 de enero , a partir de las 18:30 horas locales de Perú , además será transmitido por las señales internacionales de Tigo Sport, TVN y DSports .

Paraguay viene de derrotar por 1-0 a Venezuela en la penúltima fecha del Sudamericano Sub 20. La 'Albirroja' se quedó con los tres puntos gracias al agónico gol de Octavio Alfonso Duré a los 42 minutos y con eso, aseguró su clasificación al hexagonal final.

Paraguay venció a Venezuela por el Sudamericano Sub 20/Foto: X

Desde la otra vereda, la selección chilena Sub 20 , también llega a esta cita con una fecha de descanso, luego del partido frente a Perú. La 'Roja' sacó a relucir su jerarquía con jóvenes promesas y sobre el último tramo del duelo se terminó llevando los tres puntos. Esta victoria es clave para los intereses del conjunto sureño toda vez que, también lograron su boleto al hexagonal final.

Chile clasificó al hexagonal final previo al partido ante Paraguay/Foto: X

El partido de Paraguay vs Chile por el Sudamericano Sub 20 deberá disputarse este sábado 31 de enero por la última fecha del Grupo A desde el Estadio Polideportivo Misael Delgado de Valencia, que tiene la capacidad para recibir a 10.400 hinchas.

Sintoniza EN VIVO el duelo entre Paraguay vs Chile por el Sudamericano Sub 20 a partir de las 18:30 horas de Perú o las 20:30 horas de Asunción y Santiago. Conoce la guía de horarios en los demás países.

No te pierdas la transmisión del partidazo entre Paraguay vs Chile EN VIVO y EN DIRECTO por el Sudamericano Sub 20 a través de la señal en exclusiva de DSports para toda Latinoamérica, mientras que, Tigo Sport y TVN para territorio paraguayo.