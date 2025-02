¿Joao Grimaldo ya tiene nuevo equipo? Futbolista sorprende a hinchas: "Paso a paso"

De esta manera, el delantero nacional tuvo un nuevo reto en su carrera donde pudo disputar algunos encuentros; sin embargo, parece que su historia en el club europeo termina, pues en los últimos días se conoció que está relegado del primer equipo debido a que su presente no es el mejor.

Trascendió que la situación del peruano en el Partizán de Belgrado no mejoró tras los amistosos de pretemporada. Por ello, desde Serbia aseguran que Srđan Blagojević, nuevo técnico del equipo, decidió no contar con él. Según Mozzart Sport, el entrenador del club incluyó a Joao Grimaldo entre los cinco jugadores que fueron marginados para la reanudación de la liga.

En ese contexto, el delantero peruano sorprendió con una particular publicación que realizó en sus recientes Instagram Stories donde dejó un mensaje: “Paso a paso, día a día”. Aunque no guarda relación con su futuro futbolístico, lo cierto es que no dejó de llamar la atención de los cibernautas, quienes estaban pendientes de alguna reacción suya.