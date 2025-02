Se fue de Alianza Lima para cumplir su sueño y ahora estaría cerca de ser despedido de su club

Uno de los episodios más tristes de Alianza Lima en los últimos años fue perder toda posibilidad de ser campeón de la Liga 1 2024 en Matute tras caer derrotado 2-1 ante Cusco FC en la última fecha del Torneo Clausura. Pese a ello, la dirigencia del club decidió darle la confianza a una pieza clave para la temporada 2025, pero este finalmente no continuó en tienda 'Íntima'.

Nos referimos a Mariano Soso. El técnico argentino tomó la decisión de cumplir el mayor sueño de su carrera, dirigir a Newell's Old Boys de su país, equipo del cual es hincha; cosa que sorprendió porque en tienda blanquiazul contaban con él para luchar por el título el presente año. No obstante, las cosas no le han salido bien en el conjunto rosarino y estaría muy cerca de ser echado.