¡Escándalo en Bélgica! Arquero titular en la Eurocopa renuncia tras el regreso de Courtois

No todo parece ser alegrías tras el regreso de Thibaut Courtois con su selección, ya que uno de sus excompañeros y que fue figura importante en la Eurocopa ha anunciado que renuncia a jugar con Bélgica tras el presumible regreso del portero del Real Madrid .

Estamos hablando del guardameta Koen Casteels , quien ha dejado en claro su postura de no continuar con el combinado de su país, pese a que fue una pieza importante del equipo. El actual arquero del Al-Qadisya dio el anuncio en un podcast.

Casteels anunció su retiro de la selección de Bélgica, pese a haber sido el portero titular de los Diablos Rojos en la pasada Eurocopa, con las siguientes palabras: "A partir de hoy, no estoy disponible para el equipo nacional".

" Me parece un poco extraño que Courtois pueda decidir por sí mismo si quiere volver . Y me parece extraño que la federación cambie de opinión de esta manera, le ponga la alfombra roja y le reciba con los brazos abiertos, como si nada hubiera cambiado ", expresó el también exportero del Wolfsburgo de Alemania.

Koen Casteels jugando para Bélgica en la Eurocopa. Foto: EFE

No obstante, Casteels recalcó que no tiene nada en contra del arquero del Real Madrid, con quien aseguro tiene una buena relación. Si no que el inconveniente es con la federación de Bélgica.