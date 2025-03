¡No los olvida! Cristiano Ronaldo le envió un emotivo saludo al Real Madrid por su aniversario

El fútbol español está de fiesta, hoy uno de sus clubes más representativos está de cumpleaños. Estamos hablando del Real Madrid , que cumple 123 años de fundación . El conjunto blanco no solo es uno de los clubes más importantes de España, si no, en todo el mundo. Es por ello que, los mensajes de felicitaciones de sus exfiguras no han tardado en llegar .

Publicación de Cristiano Ronaldo en su cuenta de X

"Quería una etapa diferente en mi vida, mi ciclo ya estaba encerrado y quería una motivación diferente. Mi salida no me desgasto, le dije al presidente y el aceptó que yo quería salir. Cuando estábamos en esa etapa de negociación, él (Florentino Pérez) no se portó tan bien conmigo y yo no podía volver atrás porque ya le había dado mi palabra a la 'Juve'. Aprecio mucho a Florentino, creo que es un digno presidente", declaró en su momento.