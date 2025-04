El impresionante récord que consiguió Mastantuono tras golazo ante Boca en el Superclásico

River Plate se quedó con la victoria en el Superclásico ante Boca Juniors por la jornada 15 de la Liga Argentina, gracias a los goles de Franco Mastantuono y Sebastián Driussi. El primero anotó un soberbio golazo de tiro libre, que no solo será recordado por años, sino que también le permitió conseguir un impresionante récord.

Resulta que, tras el gol que le permitió abrir el marcador a los 25 minutos para el elenco 'Millonario', Mastantuono se convirtió en el jugador más joven de River Plate en anotar en un clásico ante Boca Juniors con 17 años, 8 meses y 13 días.

Con ello, el joven futbolista argentino logró superar la anterior marca impuesta por el histórico jugador Javier Saviola, quien había convertido ante los 'Xeneizes' a los 18 años y 5 meses.

No obstante, en el registro general se tendrá que conformar con quedarse en el segundo lugar, pues quedó detrás de Abel Alves, quien marcó con la camiseta 'azul y oro' a los 17 años, 8 meses y 9 días.

Franco Mastantuono habló sobre su gol ante Boca Juniors

El mediocampista de 17 años habló para ESPN tras haber logrado los tres puntos para River Plate en el clásico y aseguró que el gol que marcó fue gracias a la ayuda de Gonzalo Martínez. Ya que fue el 'Pity' quien le dijo que no se concentre en el ambiente del clásico y solo se concentre en jugar el partido.

"Justo hablé mucho con el Pity Martínez, que me ayudó al decirme que no me enfocara tanto en el exterior, en un clásico que se vive con mucha adrenalina y con razón. Traté de aislarme un poco en esa jugada, concentrarme, y eso me ayudó mucho, la palabra de un jugador que ganó todo acá", mencionó.

Video: ESPN

Mastantuono despejó los rumores de su salida

Finalmente, Franco Mastantuono también fue consultado sobre su futuro, pues no resultaría raro que tras ser una de las piezas clave en River Plate a tan corta edad haya despertado el interés de equipos de todo el mundo. Sin embargo, el jugador fue claro al asegurar que solo piensa en seguir consiguiendo objetivos con el club.

"Estoy metido acá en River. Tenemos muchas cosas por delante, estoy disfrutando mucho y quiero seguir disfrutando acá. Después en un futuro siempre se verá, pero hoy tengo la cabeza acá en River", sentenció.