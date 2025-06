DT de América de Cali habló de Luis Ramos en medio de rumores sobre su salida: "Se nos van..."

Luis Ramos es uno de los delanteros peruanos con mejor desempeño en la actualidad, recientemente ha sorprendido con sus actuaciones en América de Cali y ahora su nombre suena fuerte para reforzar a Universitario. Ahora, sorprendió que el DT del club colombiano dejase un mensaje claro tras perder a su delantero. ¿Regresará al fútbol peruano?

El atacante de 25 años es una de las piezas más relevantes del elenco colombiano. De hecho, en el último encuentro ante Deportivo Medellín, brindó una valiosa asistencia que valió el empate de su equipo. No obstante, ahora el exjugador de Cusco FC deberá dejar a su club en pleno campeonato para volver a Perú en medio de todos los rumores que lo vinculan con Universitario.

DT del América de Cali lamentó perder a Luis Ramos

Es por ello que Jorge da Silva, entrenador del América de Cali, no tardó en lamentar perder a Luis Ramos, no obstante no se trata de un posible fichaje por el club estudiantil, sino a que tendrá que unirse a la concentración con la selección peruana en las próximas horas.

Por ello, el estratega uruguayo no dudó en evidenciar su molestia, no solo por la perdida del peruano para siguiente partido, sino también la de otros elementos importantes en el equipo.

"Si queremos se campeones tenemos que generar mucho más, pero se nos presentan aspectos que hacen que sea más difícil, tenemos un generador de juego que es Quintero, tenemos dos 9 (Luis Ramos y Rodrigo Holgado) y se nos van. Buscaremos cuales son los hombres para jugar el día miércoles pero seguramente vamos a ver un América diferente al que veníamos viendo", expresó.

Video: América en la Red

¿Luis Ramos fichará por Universitario?

En los últimos días, se conoció que el atacante nacional y su representante habrían adoptado una posición firme ante el interés de Universitario para ficharlo en la segunda mitad del año.

El periodista Gustavo Peralta comentó sobre el futuro del delantero de América de Cali y señaló que "Luis Ramos y su agente están esperando nada más que la 'U' les informe que va a ejecutar la compra del pase con Cusco FC, la cosa es cómo se ponen de acuerdo", explicó el comunicador.