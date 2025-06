DT de Emelec dio la sorpresa al referirse sobre la llegada de Christian Cueva: "Está..."

Emelec hizo oficial el fichaje de Christian Cueva para esta temporada, aunque grata fue la sorpresa de la afición cuando 'Aladino' no participó de la 'Explosión Azul', ya que aún tiene contrato con Cienciano del Cusco hasta finales de junio. ¿Qué dijo Jorge Célico, estratega de la escuadra ecuatoriana sobre el mediocampista nacional?

DT de Emelec habló sobre llegada de Christian Cueva

Previo a lo que fue el evento de presentación de los 'Eléctricos' en el Estadio George Capwell, el DT argentino se mostró satisfecho con la llegada de 'Cuevita' y el resto de flamantes incorporaciones para afrontar la LigaPro. El entrenador confía en armar un buen equipo con el objetivo de ser campeón este 2025.

Christian Cueva fue oficializado en Emelec para el resto de la temporada/Composición: GLR

"Está lo de Cristian Cueva y después hay dos futbolistas más que están por llegar en distintas posiciones, back centro y volante central", expresó el ex Deportivo Garcilaso en una entrevista exclusiva para Zapping Sports.

Así también, Jorge Célico habló respecto a los posibles regresos de los históricos jugadores Miler Bolaños y Ángel Mena, quienes han sido voceados para reforzar a Emelec de Ecuador con miras a la segunda etapa de la Liga Pro. Cabe recordar que el primero tiene vínculo con Guayaquil City, y el segundo con Orense.

"Es que no sé, ya lo dije en varias oportunidades, no tengo ningún problema. Son grandes jugadores los dos. En la medida en que se complementen al modelo de juego que lo van a hacer y lo que es el esfuerzo, las ganas que hay que poner que también lo van a hacer– no hay ningún problema", acotó.

