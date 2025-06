Óscar Villegas, DT de Bolivia, dio categórica calificación a Chile y a Gareca: "Es un..."

La selección chilena perdió 2-0 ante Bolivia y le dijo adiós al Mundial 2026, generando diversas reacciones a nivel internacional. Tras el partido disputado en el Estadio Municipal de El Alto por la fecha 16 de las Eliminatorias, el entrenador de la ‘Verde’, Óscar Villegas se pronunció.

Cabe mencionar que la ‘Roja’ salió enfocado en lograr el triunfo, pues era su última chance de seguir en carrera por el sueño a la Copa del Mundo; sin embargo, esto no se concretó. Por su parte, el combinado boliviano aún tiene posibilidades de lograr el objetivo si alcanza el repechaje en la última fecha doble.

¿Qué dijo Óscar Villegas tras la victoria de Bolivia sobre Chile?

“Tengo que destacar el trabajo de Chile, que siempre intentó, tuvo sus oportunidades y quiero expresar mi afecto y admiración al técnico de Chile, al profesor (Ricardo) Gareca. Con la misma templanza, no de ahora, de muchos años, ha demostrado que es un gran técnico y le expresé eso al principio, que lo admiro muchísimo y uno aprende de esos grande técnicos”, dijo en conferencia de prensa.

Asimismo, el estratega boliviano se refirió a las críticas que tuvieron sus pupilos, principalmente Guillermo Viscarra y Héctor Cuéllar, quienes fueron cuestionados por el blooper en la derrota contra Venezuela.

“No hablo por el resultado de hoy, nos han dado muchísimo. Sabemos recibir, cuando ganamos no nos sentimos en las nubes. Ese es el proceso que estamos llevando a cabo y que no lo reconocen y el daño no es a mí, sino a esos jóvenes al decir que no existe proceso, querer desmerecer lo que hacen estos jóvenes, eso no permite que Bolivia tenga crecimiento en el fútbol”, indicó, recalcando que desde que asumió el cargo está concentrado 100% en su trabajo.