Ex Colo Colo confesó si dará el batacazo como DT de Chile tras salida de Gareca: "Eso..."

La selección chilena sucumbió en El Alto luego de perder 2-0 ante Bolivia por la jornada 16 de las Eliminatorias 2026. La 'Roja' también se despidió de la chance de clasificar al próximo Mundial de Norteamérica y por si fuera poco se terminó de consumar la salida del experimentado técnico argentino, Ricardo Gareca luego de un irregular presente con el equipo.

En medio de este escenario, la ANFP tendrá la ardua labor de definir quién será el reemplazo del 'Tigre' y desde el vecino país acaban de revelar que la federación chilena tendría como una de las opciones al exfutbolista de Colo Colo, Luis Mena, quien hoy en día se encuentra al mando de la 'Roja Femenina'.

De acuerdo a la información de DSports Chile, Mena, se perfila como favorito para sentarse en el banquillo del cuadro mapocho tras la renuncia del estratega argentino. Por ese motivo, el propio entrenador de 45 años rompió su silencio y reveló si asumirá el interinato del conjunto sureño.

Luis Mena suena como posibilidad para dirigir a la selección chilena

En una reciente entrevista con Radio ADN, Luis Mena fue bastante claro al indicar que por ahora no puede comunicar si realmente dejará al elenco femenino para tomar las riendas de la selección masculina. "No, nada todavía. Yo no decido eso", señaló al retirarse de las instalaciones del Complejo Deportivo, Juan Pinto Durán.

Cabe resaltar que, después de la derrota de Chile ante el elenco 'Altiplánico', el mandamás de la ANFP, Pablo Milad se pronunció respecto a los posibles reemplazantes de Ricardo Gareca para la última fecha doble de setiembre y descartó la llegada de Nicolás Córdova y Sebastián Miranda con un tajante comentario.

"Eso lo comunicaremos con tiempo", fue lo que expresó el presidente de la ANFP con relación al próximo reemplazo del 'Tigre' Gareca. En la siguiente jornada de las Eliminatorias 2026, Brasil recibirá a Chile, el próximo 9 de setiembre. El horario está por definirse por parte de la Conmebol.