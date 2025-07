Presidente de Bolívar dio potente calificativo a Cauteruccio tras fichaje: "Un delantero..."

Martín Cauteruccio sorprendió en el mercado de pases al dejar de ser jugador de Sporting Cristal y emprender un nuevo rumbo en su carrera. El delantero uruguayo fue anunciado como flamante refuerzo de Bolívar para disputar la Copa Sudamericana. Tras la presentación oficial, el presidente del club altiplánico expresó una firme opinión sobre su llegada.

Presidente de Bolívar dio potente calificativo a Martín Cauteruccio

Mediante sus redes sociales, Marcelo Claure, mandamás de Bolívar, se pronunció sobre el sorprendente fichaje de Martín Cauteruccio y no tardó en elogiar al delantero, asegurando que es un delantero con un olfato goleador innato y lo llamó el "Rey de los Hat-tricks".

"Llega a Bolívar un delantero con instinto goleador puro: Martín Cauteruccio. Campeón de América, “Rey de los hat-tricks” y sinónimo de jerarquía", expresó el directivo mediante su cuenta de 'X'.

De igual manera, Marcelo Claure destacó la gran trayectoria del delantero, indicando que será un aporte esencial para el club. Además, le dio la bienvenida al equipo. "Su experiencia potencia a nuestro equipo, con la mirada puesta en la Sudamericana y los desafíos locales. Bienvenido, 'Caute'. Empiezas tu camino en el club más grande y laureado de Bolivia", añadió.

Bolívar oficializó la llegada de Martín Cauteruccio

Mediante un comunicado difundido en su sitio web, el Club Bolívar hizo oficial la llegada de Martín Cauteruccio, proveniente de Sporting Cristal y se rindieron en elogios al delantero. "¡Bienvenido, su majestad! El Rey del gol, Martín Cauteruccio, se instala en el Club Bolívar", titularon en su portal.

De igual forma, destacaron su gran trayectoria profesional haciendo especial énfasis en el récord que logró en 2024, cuando anotó la mayor cantidad de tripletes a nivel mundial.

"Con 441 partidos disputados en la División Profesional, 29 411 minutos jugados, 180 goles y 30 asistencias, sus cifras reflejan una carrera marcada por la regularidad y la contundencia. Trae consigo el reconocimiento de la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS), que lo coronó como el 'Rey de los hat-tricks' de 2024, tras registrar la mayor cantidad de tripletes en el máximo nivel mundial", mencionaron.

Martín Cauteruccio se despidió de Sporting Cristal

Mediante un video publicado en las redes sociales de Sporting Cristal, Martín Cauteruccio se despidió del club y de todos los hinchas bajopontinos. 'Caute' reveló su tristeza por dejar el club, pero también se mostró entusiasmado por esta nueva aventura.

"Hola a todos los hinchas celestes, quería contarles cómo me estoy sintiendo. Con estos sentimientos encontrados, primero por una tristeza por este paso, pero por otro lado por la nueva oportunidad que se me brinda. Quería agradecerles el apoyo que siempre me han brindado en cada partido", declaró.

De igual forma, el uruguayo envió un sentido mensaje a los hinchas pidiéndoles que sigan apoyando al equipo. Asimismo, expresó su felicidad por haber podido defender la camiseta de los 'Cerveceros'.

"Pido a la gente que siga apoyando, acompañando que es un aliento a todos los jugadores. Quiero despedirme en este momento que ha sido tan importante para mi carrera. Un año y medio que viví hermosos momentos. Les deseo todo lo mejor, éxitos para lo que viene", acotó.