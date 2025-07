Martín Cauteruccio anuncia su salida de Cristal y emociona a hinchas con mensaje: "Tristeza por..."

Sporting Cristal confirma la salida de Martín Cauteruccio en este mercado de pases y publicó un emotivo video del goleador celeste hacia los hinchas. El popular 'Caute' no calló ante las cámaras y se despidió a su estilo luego de un año y medio en el conjunto del Rímac.

"Hola a todos los hinchas celestes, quería contarles cómo me estoy sintiendo. Con estos sentimientos encontrados, primero por una tristeza por este paso, pero por otro lado por la nueva oportunidad que se me brinda. Quería agradecerles el apoyo que siempre me han brindado en cada partido"

"Recuerdo las pelotas que me llevé con cada hat-tricks, los festejos de gol con cada uno de ustedes que es algo que queda en mi corazón. Ha sido importante…"

"Quería agradecer a mis compañeros, staff y gente que día a día contribuye para que todo sea más saludable. A todo el grupo humano que había dentro del club, es una de las cosas super importantes que me llevo. El afecto que se vivía en el día a día. A todos los cuerpos técnicos que me han dejado muchos aprendizajes"

"Pido a la gente que siga apoyando, acompañando que es un aliento a todos los jugadores. Quiero despedirme en este momento que ha sido tan importante para mi carrera. Un año y medio que viví hermosos momentos. Les deseo todo lo mejor, éxitos para lo que viene"

Noticia en desarrollo...