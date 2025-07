Franco Zanelatto, ex Alianza Lima, recibió impensada noticia en Grecia en pleno mercado de pases

Uno de los jugadores que impactó a millones de peruanos fue Franco Zanelatto. Tras no tener la continuidad esperada en Alianza Lima, decidió apostar por la Liga de Grecia con el OFI Crete. Sin embargo, no ha logrado consolidarse en el primer equipo y ahora recibió dura noticia en medio de este mercado de pases.

El mencionado club ha comenzado a gestionar partidos de pretemporada de cara a un nuevo inicio en el torneo. Uno de los jugadores que concentra es Zanelatto, pero no ha logrado sumar los minutos esperados. No obstante, en el reciente duelo ante Dordrecht de Países Bajos se le dio la chance de que ingrese al campo, sin esperar de una dura noticia.

Según reporta el portal griego "OFICrete.gr", conjuntamente con el comunicador Christian Hinostroza, el jugador no pasó de los 23 minutos en el terreno de juego y sufrió una lesión en la zona del aductor. De esta manera, tuvo que ser sustituido y trabajará en su recuperación durante la pretemporada.

"Franco Zanelatto sufrió una nueva lesión en Grecia. El extremo jugó apenas 23 minutos en el último amistoso del OFI Creta y fue sustituido por molestias en el aductor. Desde que llegó en febrero, solo ha disputado 82 minutos oficiales", informan.

Franco Zanelatto es baja en OFI Crete de Grecia.

Ante este momento, se sabe que el jugador se debe al club y que estarán a su lado en cuanto a su recuperación. Sin embargo, peligra que no sea considerado en el primer equipo al no estar a la par de sus compañeros. De no ser de gravedad su lesión, al momento de incorporarse ya el comando técnico tendría un plantel definido para la temporada, lo que dejaría sin muchas chances al seleccionado peruano.

¿Cuándo termina el contrato de Franco Zanelatto con OFI Crete?

Franco Zanelatto firmó contrato con el cuadro griego de OFI Crete hasta junio del 2026. Le restaba esta temporada para demostrar que está en buenas condiciones, pero esta lesión deja abierta la posibilidad ante un mal arranque de campaña en la Superliga de Grecia.