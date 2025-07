Erick Osores defiende a Universitario por fecha del clásico: "Llegarán más desgastados que Alianza"

Universitario de Deportes ha mostrado su incomodidad por la fecha en la que se ha programado el clásico ante Alianza Lima. Los cremas afrontarán un duro compromiso internacional ante Palmeiras por Copa Libertadores, por lo que tendrían menos días de descanso que sus propios rivales.

Uno de los que se pronunció ante este hecho fue Álvaro Barco, actual director deportivo del conjunto crema. En una entrevista con L1 MAX, el directivo fue tajante en su postura al ver que afrontarán un partido de alta transcendencia con un fuerte desgaste físico en todo aspecto.

"Indignado. No puedo creer que a Universitario no se le pueda jugar al mismo nivel. No puede ser posible que la Liga pueda programar el clásico el domingo cuando tenemos un partido jueves, cuando Alianza juega miércoles. Es inconcebible que no pongan en consideración el esfuerzo que hacen los jugadores en Copa Libertadores cuando hay que jugar con Palmeiras en una cancha híbrida", expresó Álvaro Barco.

Erick Osores apoya a Universitario por fecha del clásico

Durante el programa "Fútbol en América", Erick Osores pidió la palabra para dar su opinión sobre el reclamo de Universitario a la Liga 1. Dejó en claro que Alianza Lima llegará con mejor recuperación que los cremas, por lo que se espera que haya una nueva evaluación ante estos pedidos.

"Es claro que un clásico, lo ideal es jugar domingo. Es la fecha natural, pero los argumentos de Barco y Universitario creo que tienen asidero, porque el viaje es más largo, porque juegan un día después… creo que incluso puede jugarse martes, aunque no tengo el dato exacto si la Copa se juega la otra semana en caso la 'U' pase. Entonces, sí le hallo sentido al reclamo de Universitario porque van a llegar bastantes más desgatados que Alianza Lima", agregó.

(VIDEO: Fútbol en América)

¿Cuándo juega Universitario vs Alianza Lima?

El clásico del fútbol peruano entre Universitario vs Alianza Lima por el Torneo Clausura 2025 se juega el domingo 24 de agosto a partir de las 17:30 horas locales. Esta información es corroborada por la FPF, por lo que, de momento, se deberá acatar dicha programación.