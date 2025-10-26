Partidos de hoy, lunes 27 de octubre: programación, horarios y dónde ver

Te presentamos la programación completa de los partidos de fútbol que se realizarán HOY lunes 27 de octubre. Horarios y guía de canales para ver EN VIVO y GRATIS los duelos. Tenemos acción en las principales del mundo.
Partidos de hoy por LaLiga
|Hora
|Partido
|Canal
|15:00
|Real Betis vs. Atlético Madrid
|DirecTV Sports
Partidos de hoy por la Liga Profesional Saudí
|Horarios
|Partidos
|Canales
|10:10
|Al Bukiryah vs. Al Wehda
|10:10
|Al Taee vs. Al Ula
|12:00
|Jeddah vs. Al Adalah
Partidos de hoy por la King Cup
|Horarios
|Partidos
|Canales
|09:35
|Al Fateh vs Al Riyadh
|09:35
|Al Khaleej vs. Al Taawon
|10:00
|Al Kholood vs. Al Najma
|13:00
|Al Batun vs Al Ahli SC
Partidos de hoy por la Liga Argentina
|Hora
|Partido
|Canal
|14:00
|Barracas Central vs. Boca Juniors
|ESPN, Disney Plus y TyC Sports
Partidos de hoy por la Copa Paceña
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:00
|Bulo Bulo vs. Independiente
|Fútbol Canal
|19:00
|Bolívar vs. Tomayapo
|Fútbol Canal
Partidos de hoy por el Brasileirao B
|Horarios
|Partidos
|Canal
|17:00
|Chapecoense vs Operario
|Bet 365
|19:30
|Athletico vs. Amazonas
|Bet 365
Partidos de hoy por Campeonato Nacional
|Hora
|Partido
|Canal
|16:00
|Colo Colo vs. Limache
|MAX Chile y TNT Sports
Partidos de hoy por la Liga de Colombia
|Hora
|Partido
|Canal
|19:45
|Deportivo Pasto vs. Pereira
|Fanatiz y Win Play
Partidos de hoy por la Liga Pro
|Hora
|Partido
|Canal
|15:00
|Cumbaya vs. Imbabura
|Zapping
Partidos de hoy por la MLS
|Horarios
|Partidos
|Canales
|17:45
|Cincinnati vs. Columbus Crew
|MLS Season Pass y EA Sports FC
|20:00
|Minnesota United vs. Seattle Sounders
|MLS Season Pass y EA Sports FC
Partidos de hoy por la Liga de Panamá
|Hora
|Partido
|Canal
|20:30
|UMECIT VS. Tauro
Partidos de hoy por la Liga de Paraguay
|Horarios
|Partidos
|Canales
|15:30
|S. Ameliano vs. General Caballero
|Bet365 y DirecTV Sports
|18:00
|Nacional Asunción vs. Cerro Porteño
|Bet365 y DirecTV Sports
La programación está de acuerdo al horario de Perú, Ecuador y Colombia.