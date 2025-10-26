Partidos de hoy, lunes 27 de octubre: programación, horarios y dónde ver

0
Programación completa de los partidos que se realizarán HOY lunes 27 de octubre. Horarios y guía de canales para ver los duelos de fútbol.

Jesús Yupanqui
Programación de los partidos que se realizarán HOY lunes 27 de octubre.
Programación de los partidos que se realizarán HOY lunes 27 de octubre.
Te presentamos la programación completa de los partidos de fútbol que se realizarán HOY lunes 27 de octubre. Horarios y guía de canales para ver EN VIVO y GRATIS los duelos. Tenemos acción en las principales del mundo.

Partidos de hoy por LaLiga

HoraPartidoCanal
15:00Real Betis vs. Atlético MadridDirecTV Sports

Partidos de hoy por la Liga Profesional Saudí

HorariosPartidosCanales
10:10Al Bukiryah vs. Al Wehda
10:10Al Taee vs. Al Ula
12:00Jeddah vs. Al Adalah

Partidos de hoy por la King Cup

HorariosPartidosCanales
09:35Al Fateh vs Al Riyadh
09:35Al Khaleej vs. Al Taawon
10:00Al Kholood vs. Al Najma
13:00Al Batun vs Al Ahli SC

Partidos de hoy por la Liga Argentina

HoraPartidoCanal
14:00Barracas Central vs. Boca JuniorsESPN, Disney Plus y TyC Sports

Partidos de hoy por la Copa Paceña

HorariosPartidosCanales
14:00Bulo Bulo vs. IndependienteFútbol Canal
19:00Bolívar vs. TomayapoFútbol Canal

Partidos de hoy por el Brasileirao B

HorariosPartidosCanal
17:00Chapecoense vs OperarioBet 365
19:30Athletico vs. AmazonasBet 365

Partidos de hoy por Campeonato Nacional

HoraPartidoCanal
16:00Colo Colo vs. LimacheMAX Chile y TNT Sports

Partidos de hoy por la Liga de Colombia

HoraPartidoCanal
19:45Deportivo Pasto vs. PereiraFanatiz y Win Play

Partidos de hoy por la Liga Pro

HoraPartidoCanal
15:00Cumbaya vs. ImbaburaZapping

Partidos de hoy por la MLS

HorariosPartidosCanales
17:45Cincinnati vs. Columbus CrewMLS Season Pass y EA Sports FC
20:00Minnesota United vs. Seattle SoundersMLS Season Pass y EA Sports FC

Partidos de hoy por la Liga de Panamá

HoraPartidoCanal
20:30UMECIT VS. Tauro

Partidos de hoy por la Liga de Paraguay

HorariosPartidosCanales
15:30S. Ameliano vs. General CaballeroBet365 y DirecTV Sports
18:00Nacional Asunción vs. Cerro PorteñoBet365 y DirecTV Sports

La programación está de acuerdo al horario de Perú, Ecuador y Colombia.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

Fútbol Peruano