¿A qué hora juega Chile vs Canadá y dónde ver partido del Mundial Sub 17?
Este martes, Chile vs Canadá se enfrentarán por la última jornada de la fase de grupos del Mundial Sub 17 Qatar 2025. Conoce la hora y canales confirmados del partido.
Las selecciones de Chile vs Canadá medirán fuerzas por la tercera y última fecha de la fase de grupos del Mundial Sub 17 Qatar 2025 desde el Aspire Zone de Doha. La 'Roja' se juega su última carta pensando en clasificar a la siguiente ronda del certamen.
¿Cuándo juega Chile vs Canadá?
Según la programación oficial, Chile vs Canadá serán protagonistas de una gran contienda futbolística este martes 11 de noviembre desde el Aspire Zone de Doha.
Programación del partido Chile vs Canadá por el Mundial Sub 17
¿A qué hora juega Chile vs Canadá?
El partido entre Chile vs Canadá válido por la tercera jornada del Mundial Sub 17 quedó pactado para disputarse a partir de las 07:30 horas locales de Perú o las 09:30 horas de Santiago. Consulta la guía de horarios en los demás países.
- México: 06:30 horas
- Perú: 07:30 horas
- Ecuador: 07:30 horas
- Colombia: 07:30 horas
- Bolivia: 08:30 horas
- Venezuela: 08:30 horas
- Chile: 08:30 horas
- Argentina: 09:30 horas
- Paraguay: 09:30 horas
- Brasil: 09:30 horas
- Uruguay: 09:30 horas
¿Dónde ver Chile vs Canadá EN VIVO?
La transmisión del encuentro que afrontarán las selecciones de Chile vs Canadá EN VIVO y EN DIRECTO llegará a tus pantallas por la señal en exclusiva de DSports y la plataforma streaming de DGO para Venezuela, Perú, Argentina, Ecuador y Colombia. De otro lado, en el resto del mundo puedes seguir el minuto a minuto vía FIFA+.
Antesala del partido Chile vs Canadá por el Mundial Sub 17
¡Atención! Los dirigidos por el estratega Sebastián Miranda están en la responsabilidad de conseguir un triunfo ante su similar de Canadá pensando en acceder a la siguiente ronda del Mundial Sub 17. Ello, luego de empatar 1-1 frente a Uganda por la segunda jornada del torneo.
La 'Roja' se quedó a muy poco de quedarse con los tres puntos y con ello puso en riesgo su pase a los dieciseisavos. Ya en el último lugar, el combinado sureño apostará a sus mejores elementos para tratar de darle una alegría a toda su hinchada en esta jornada decisiva.
Chile se juega la vida ante Canadá en el Mundial Sub 17
En la vereda de alfrente, Canadá y Francia también se repartieron los puntos la reciente fecha del Mundial Sub 17 Qatar 2025. Ante este panorama, los galos tienen menos presión que su oponente ya que con un empate podrán poner su nombre en la próxima etapa clasificatoria.
Canadá vs Francia se enfrentaron en el Mundial Sub 17
