¿A qué hora Paraguay vs Irlanda y dónde ver partido por el Mundial Sub 17?
Paraguay vs Irlanda se enfrentan este martes 11 de noviembre, por el Grupo J del Mundial Sub 17 2025, desde el Aspire Zone Pitch N° 5.
Se nos viene un vibrante partido entre Paraguay vs Irlanda, este martes 11 de noviembre, por el Grupo J del Mundial Sub 17 2025, que se desarrolla en Qatar. El cotejo se jugará en el complejo Aspire Zone Pitch N° 5, recinto ubicado en Doha. Repasa horario y guía de canales para que no te pierdas el encuentro.
¿A qué hora juega Paraguay vs Irlanda?
- Paraguay, Argentina, Chile, Uruguay y Brasil: 10:30 horas
- Bolivia y Venezuela: 09:30 horas
- Perú, Colombia y Ecuador: 08:30 horas
- Estados Unidos: 08:30 horas (Miami y Nueva York) y 05:30 horas (Los Ángeles)
- México: 07:30 horas
¿Dónde ver Paraguay vs Irlanda?
El partido será transmitido por la señal de DSports Motors, canal 614 y 1614 HD en la programación de DirecTV en Perú, Argentina, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela. Además, puedes verlo por la plataforma FIFA+.
Paraguay vs Irlanda: previa del partido
El cuadro 'guaraní' necesita una victoria para asegurar su clasificación a dieciseisavos de final, mientras que una derrota lo complicaría y tendría que esperar ser uno de los ocho mejores terceros.
Recordemos que el conjunto sudamericano le ganó a Panamá 2-1, aunque en la primera fecha cayó 2-1 frente a Uzbekistán, por lo que se tiene prohibido tropezar.
Paraguay disputa el Mundial Sub 17.
Por su parte, el cuadro europeo tiene puntaje perfecto y apenas un empate le sirve para sellar su pase a la próxima ronda; además, la victoria le permitiría asegurar el primer lugar.
