Acumulado de la Liga 1 y tabla del Clausura

¿A qué hora Paraguay vs Irlanda y dónde ver partido por el Mundial Sub 17?

Paraguay vs Irlanda se enfrentan este martes 11 de noviembre, por el Grupo J del Mundial Sub 17 2025, desde el Aspire Zone Pitch N° 5.

Wilfredo Inostroza
Paraguay e Irlanda se enfrentan por el Mundial Sub 17
Paraguay e Irlanda se enfrentan por el Mundial Sub 17
Se nos viene un vibrante partido entre Paraguay vs Irlanda, este martes 11 de noviembre, por el Grupo J del Mundial Sub 17 2025, que se desarrolla en Qatar. El cotejo se jugará en el complejo Aspire Zone Pitch N° 5, recinto ubicado en Doha. Repasa horario y guía de canales para que no te pierdas el encuentro.

Perú vs. Rusia chocan por fecha FIFA

PUEDES VER: Perú vs. Rusia: a qué hora juegan y dónde ver partido amistoso por fecha FIFA

¿A qué hora juega Paraguay vs Irlanda?

  • Paraguay, Argentina, Chile, Uruguay y Brasil: 10:30 horas
  • Bolivia y Venezuela: 09:30 horas
  • Perú, Colombia y Ecuador: 08:30 horas
  • Estados Unidos: 08:30 horas (Miami y Nueva York) y 05:30 horas (Los Ángeles)
  • México: 07:30 horas

¿Dónde ver Paraguay vs Irlanda?

El partido será transmitido por la señal de DSports Motors, canal 614 y 1614 HD en la programación de DirecTV en Perú, Argentina, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela. Además, puedes verlo por la plataforma FIFA+.

Paraguay vs Irlanda: previa del partido

El cuadro 'guaraní' necesita una victoria para asegurar su clasificación a dieciseisavos de final, mientras que una derrota lo complicaría y tendría que esperar ser uno de los ocho mejores terceros.

Recordemos que el conjunto sudamericano le ganó a Panamá 2-1, aunque en la primera fecha cayó 2-1 frente a Uzbekistán, por lo que se tiene prohibido tropezar.

Paraguay Mundial Sub 17

Paraguay disputa el Mundial Sub 17.

Por su parte, el cuadro europeo tiene puntaje perfecto y apenas un empate le sirve para sellar su pase a la próxima ronda; además, la victoria le permitiría asegurar el primer lugar.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

