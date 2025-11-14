¿A qué hora juega Chile vs Rusia, qué canal transmite y dónde ver partido amistoso internacional?

Chile vs Rusia tienen una cita pendiente este sábado 15 de noviembre desde las 10.00 a. m. en el horario chileno y a las 8.00 a. m. en el peruano. El escenario del partido amistoso será el Estadio Olímpico Fisht de Sochi y la transmisión estará a cargo de Chilevisión, ESPN y Disney+. Sigue aquí cómo y dónde ver el enfrentamiento.

¿A qué hora juega Chile vs Rusia?

El partido que tendrá por protagonista a Chile vs Rusia iniciará las 10.00 a. m. en el horario chileno. Mira la programación según tu ubicación.

Perú, Ecuador y Colombia: 8:00 a.m.

Bolivia y Venezuela: 9:00 am.

Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 10:00 a.m.

México y Centroamérica: 7:00 a.m.

Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 9:00 a.m.

¿Dónde ver Chile vs Rusia EN VIVO?

El Chile vs Rusia, por el amistoso internacional, contará con la transmisión EN VIVO ONLINE de la señal de streaming de Disney Plus para todo el territorio sudamericano, además podrás verlo por Chilevisión y ESPN..

¿En qué canal pasan Chile vs Rusia?

Bolivia: Disney+ Premium Chile

Chile: Disney+ Premium Chile, Chilevision, ESPN Chile, Zapping Sports

China: ZhiBo8

Perú: Disney+ Premium Chile

Rusia: matchtv.ruМатч ПремьерSportbox.ruМатч!

Chile vs Rusia por el amistoso internacional

La Roja retoma su agenda internacional con un amistoso ante Rusia, duelo que forma parte de su preparación durante la presente fecha FIFA. Este compromiso marca el inicio de la breve gira europea del equipo antes de su próximo cruce frente a Perú en suelo ruso.

El plantel chileno trabaja bajo las indicaciones de Nicolás Córdova, quien busca consolidar una base estable que pueda sostenerse en el tiempo. La idea es aprovechar cada partido para fortalecer el proyecto deportivo que apunta al gran objetivo del proceso: llegar con solvencia al Mundial 2030.