Cerro Porteño vs Atlético Tembetary EN VIVO por Liga Paraguaya: horario, pronóstico y dónde ver
Cerro Porteño va por el título de campeón este domingo cuando se enfrente a Atlético Tembetary este domingo por la fecha 22 de la Liga Paraguaya en Asunción.
Partidazo en el Defensores del Chaco. Cerro Porteño jugará ante Atlético Tembetary este domingo 30 de noviembre por la jornada 22 del Torneo Clausura de la Liga Paraguaya 2025. El cuadro 'Azulgrana' depende de sí mismo para ser el nuevo monarca del campeonato. Dicho encuentro dará comienzo a partir de las 16:00 horas de Perú, asimismo, podrás seguir EN VIVO vía Tigo Sport.
PUEDES VER: Club campeón apunta a comprar el pase de Joao Grimaldo para el 2026: "Enviaron una oferta"
Antesala del partido Cerro Porteño vs Atlético Tembetary por la Liga Paraguaya
Final de fotografía en el Clausura de la Liga de Paraguay. El 'Ciclón de Barrio Obrero' tiene grandes chances de proclamarse oficialmente como el flamante campeón del torneo y para eso necesita hacerse fuerte en su casa y derrotar a su rival de turno.
'El Más Popular' llega a este encuentro luego de derrotar por la mínima diferencia a Libertad con un gol de Gustavo Velázquez, resultado que los afianzó en la cima de la tabla de posiciones con 43 puntos, una unidad más que su más cercano perseguidor, Guaraní.
Cerro Porteño luchará por ser campeón de la Liga Paraguaya 2025
Después de su reciente victoria sobre el 'Gumarelo', el técnico Jorge Bava se pronunció ante los medios y rescató el gran esfuerzo que vienen de tener sus dirigidos. Además, aseguró que están mentalizados en poder alzar el trofeo de campeones, pero también pidió bastante prudencia a la hinchada.
"Va a ser duro como hasta ahora el cierre del campeonato, más allá de lo futbolístico, teníamos que estar fuerte de cabeza para poder llegar a esta instancia y los muchachos se comportaron muy bien. A todos nos gustaría salir campeones con ventaja, pero es un campeonato muy disputado", expresó Bava en rueda de prensa.
Panorama totalmente distinto ocurre con Atlético Tembetary. Los 'Rojiverdes' ya descendidos, saldrán al campo de juego por el honor frente a 'El Ciclón de Barrio Obrero'. Su más reciente empate 1-1 contra Sportivo Trinidense no hizo más que reflejar una campaña bastante discreta, y ahora cerrarán la temporada enfrentando a un elenco que tiene altas chances de reencontrarse con un título oficial tras 4 años.
Atlético Tembetary se fue al descenso en la Liga Paraguaya 2025
¿Cuándo juega Cerro Porteño vs Atlético Tembetary?
Según la programación oficial, Cerro Porteño vs Atlético Tembetary se verán las caras este domingo 30 de noviembre por una nueva jornada de la Liga Paraguaya 2025 en el Estadio Defensores del Chaco.
Cerro Porteño vs Atlético Tembetary se miden por la Liga Paraguaya 2025
¿A qué hora juega Cerro Porteño vs Atlético Tembetary?
Cerro Porteño se enfrentará a Atlético Tembetary por la fecha 22 del Torneo Clausura de la Liga Paraguaya 2025 a las 16:00 horas locales de Perú. Consulta los horarios en los demás países del mundo.
- México: 15:00 horas
- Perú: 16:00 horas
- Ecuador: 16:00 horas
- Colombia: 16:00 horas
- Bolivia: 17:00 horas
- Venezuela: 17:00 horas
- Argentina: 18:00 horas
- Brasil: 18:00 horas
- Uruguay: 18:00 horas
- Paraguay: 18:00 horas
¿Dónde ver Cerro Porteño vs Atlético Tembetary EN VIVO?
Sigue en exclusiva la transmisión del partido Cerro Porteño vs Atlético Tembetary EN DIRECTO a través de la señal de Tigo Sports para todo territorio paraguayo. A continuación, repasa la guía de canales.
- Argentina: DIRECTV Sports Argentina
- Canadá: Fanatiz Canada
- Internacional: Bet365
- Paraguay: Tigo Sports Paraguay
- Puerto Rico: Fanatiz USA
- Estados Unidos: Fanatiz USA
Cerro Porteño vs Atlético Tembetary: pronóstico y cuánto pagan las apuestas
Sobre el papel, Cerro Porteño es candidato a quedarse con el triunfo ante Atlético Tembetary por la Liga Paraguaya 2025.
|Casas de Apuestas
|Atlético Tembetary
|Empate
|Cerro Porteño
|Betsson
|9.40
|4.85
|1.29
|Betano
|9.75
|4.70
|1.32
|Bet365
|8.50
|4.75
|1.30
|1XBET
|9.80
|5.08
|1.30
|Coolbet
|11.00
|4.75
|1.29
|Doradobet
|11.00
|4.75
|1.28
Cerro Porteño vs Atlético Tembetary: alineaciones posibles
- Cerro Porteño: Martín Arias, Riveros, Quintana, Velázquez, Gómez, Domínguez, Giménez, Morel, Domínguez, Araújo, Iturbe.
- Atlético Tembetary: Canteros, Alonso, Olmedo, Marotta, Barrios, Zárate, Lopez, Cristaldo, Colmán, Rojas, Charpentier
Cerro Porteño: últimos 5 partidos
- Cerro Porteño 1-0 Libertad
- Sportivo Trinidense 0-0 Cerro Porteño
- Cerro Porteño 1-0 Guaraní
- Nacional de Paraguay 1-2 Cerro Porteño
- Cerro Porteño 0-0 General Caballero JLM
Atlético Tembetary: últimos 5 partidos
- Sportivo Trinidense 1-1 Atlético Tembetary
- Atlético Tembetary 0-2 Nacional de Paraguay
- 2 de mayo 0-1 Atlético Tembetary
- Atlético Tembetary 1-1 Sportivo Luqueño
- Atlético Tembetary 0-2 2 de mayo
¿Dónde jugarán Cerro Porteño vs Atlético Tembetary?
El Estadio Defensores del Chaco, ubicado en Asunción, Paraguay será el recinto principal donde se enfrenten Cerro Porteño vs Atlético Tembetary por el Torneo Clausura de la Liga Paraguaya 2025. El escenario cuenta con capacidad de recibir a
