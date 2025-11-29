Nacional vs Peñarol EN VIVO por Final de la Liga Uruguaya: cuándo es, horario y dónde ver

Clásico a la vista entre Nacional vs Peñarol por la final vuelta de la Liga Uruguaya 2025. Este choque de titanes se llevará a cabo en el Gran Parque Central este domingo 30 de noviembre a partir de las 16:30 horas de Montevideo (14:30 hora peruana). La transmisión de este compromiso va por VTV Plus en Uruguay, mientras que Disney Plus lo emitirá EN DIRECTO vía streaming.

El choque de vuelta entre ambos conjuntos paralizará a todo un país que quiere conocer al monarca del balompié 'charrúa'. Nacional dio la gran sorpresa en el Campeón del Siglo al ponerse por delante con un marcador de 0-2. Sin embargo, el 'Carbonero' tuvo el empuje de su hinchada para igualar el resultado en el complemento.

Ahora, los 'albos' tienen la ventaja de ser locales en el choque de vuelta, sabiendo que necesitan de una victoria para consagrarse en el torneo local. Emiliano Ancheta es una de las dudas en el cuadro de Jadson Viera tras recibir un golpe durante los entrenamientos, pero se estima que con una máscara protectora pueda estar en el Gran Parque Central.

En el caso de Peñarol, tendrá 10 bajas considerables para el clásico uruguayo ante Nacional: Javier Méndez, Eduardo Darias, Javier Cabrera, Tomás Olase, Germán Barbas, David Terans, Lucas Hernández, Damián Suárez, Héctor Villalba y Diego García. De igual manera, es preciso que hay dos futbolistas que llegarán con lo justo como Nahuel Herrera y Pedro Milans.

Nacional anuncia partido ante Peñarol por la final de la Liga Uruguaya.

¿Cuándo juega Nacional vs Peñarol?

Este partido entre Nacional vs Peñarol por el clásico uruguayo se llevará a cabo este domingo 30 de noviembre en el Gran Parque Central. Ambos combinados igualaron en la ida y ahora no se guardarán nada en su afán de alzar el trofeo al término del compromiso.

¿A qué hora juega Nacional vs Peñarol?

Este clásico uruguayo entre Nacional vs Peñarol inicia a partir de las 16:30 horas de Montevideo (14:30 horas de Lima, Perú). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 13:30 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 14:30 horas

Venezuela, Bolivia: 15:30 horas

Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile: 16:30 horas

España: 20:30 horas

¿Dónde ver Nacional vs Peñarol por final de la Liga Uruguaya?

Este compromiso entre Nacional vs Peñarol se verá por la señal en vivo de VTV Plus para todo el territorio uruguayo. De igual manera, tienes la opción vía streaming para sintonizarlo por Disney Plus en toda Latinoamérica mediante tu PC, SmarTV y teléfono móvil.

Nacional vs Peñarol: pronóstico, cuotas y cuánto paga

Sobre el papel, Nacional se perfila ligeramente como favorito ante Peñarol por la final de vuelta de la Liga Uruguay 2025. Dicho ello, te damos a conocer las cuotas que brindan las casas de apuestas a los millones de aficionados:

CASAS DE APUESTAS NACIONAL EMPATE PEÑOARL Betsson 2.28 2.98 3.15 Betano 2.27 2.92 3.15 Bet365 2.20 3.10 3.25 1XBet 2.30 3.00 3.32 Doradobet 2.36 2.66 3.75

Posibles alineaciones Nacional vs Peñarol

Nacional: Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Julián Millán y Diego Romero; Lucas Rodríguez, Christian Oliva y Nicolás Lodeiro; Nicolás López, Christian Ebere y Gonzalo Carneiro.

Peñarol: Brayan Cortés, Pedro Milans, Emanuel Gularte, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Eric Remedi, Jesús Trindade, Ignacio Sosa; Leonardo Fernández, Matías Arezo y Maximiliano Silvera.