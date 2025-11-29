0

¿A qué hora juega Nacional vs Peñarol y qué canal transmite la final de Liga Uruguaya?

Nacional y Peñarol juegan el partido de vuelta de la gran final en el Estadio Gran Parque Central este domingo 30 de noviembre.

Sandra Morales
Nacional y Peñarol definen al campeón de Uruguay
Nacional y Peñarol definen al campeón de Uruguay | FOTO: X @LigaAUF
COMPARTIR

Se define al campeón del fútbol uruguayo. Nacional recibe Peñarol en el final de vuelta en el estadio Gran Parque Central de Montevideo, este domingo 30 de noviembre. ¿Qué equipo es favorito para levantar el título 2025?

Programación de partidos en vivo para este domingo 30 de noviembre

PUEDES VER: Partidos de hoy EN VIVO, domingo 30 de noviembre: programación y dónde ver fútbol gratis

¿A qué hora juega Nacional vs Peñarol?

  • México: 13:30 horas
  • Perú, Ecuador, Colombia: 14:30 horas
  • Venezuela, Bolivia: 15:30 horas
  • Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile: 16:30 horas
  • España: 20:30 horas

¿Dónde ver Nacional vs Peñarol?

El clásico uruguayo entre Nacional y Peñarol, válido por la gran final de la Liga 2025, no solo paralizará Montevideo sino que también tendrá una cobertura amplia para los hinchas. En Uruguay, la transmisión oficial estará a cargo de VTV Plus, que llevará cada detalle del encuentro en vivo a todo el país. Por Streaming lo podrás seguir por Disney Plus.

Nacional vs Peñarol: últimos resultados

  • Peñarol 2-2 Nacional
  • Peñarol 3-0 Nacional
  • Peñarol 1-0 Nacional
  • Nacional 1-1 Peñarol
  • Nacional 2-1 Peñarol
  • Nacional 3-1 Peñarol
  • Nacional 2-1 Peñarol
  • Nacional 2-1 Peñarol
  • Peñarol 0-0 Nacional
  • Peñarol 0-2 Nacional

¿Cómo llega Nacional y Paraguay?

La primera final quedó igualada a dos goles por lado y, además, ambos equipos sufrieron diversas expulsiones. Por el lado de Peñarol, Óscar Méndez vio la roja y en Nacional fue expulsado Lucas Villalba. Por lo tanto, ambos no estarán disponibles para el partido de vuelta.

En cuanto a los últimos dos enfrentamientos, Peñarol lo ganó ambos duelos. En esta oportunidad, Nacional buscará cobrarse la revancha y así levantar el título 2025; sin embargo, sabe que no será nada fácil y tendrá que hacer un trabajo casi perfecto.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Sandra Morales
AUTOR: Sandra Morales

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

Lo más visto

  1. DT de Flamengo, Filipe Luis, dio rotundo calificativo al Monumental tras salir campeón: "Es..."

  2. Mariano Closs sorprende con rotundo calificativo al Monumental en plena transmisión: "Estadio…"

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano