- Hoy:
- Partidos de hoy
- Palmeiras vs Flamengo
- Barcelona vs Alavés
- América vs Monterrey
- WWE
- Fichajes Liga 1
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Hernán Barcos
- Tabla Liga de Vóley
- Encendido de árbol
¿A qué hora juega Nacional vs Peñarol y qué canal transmite la final de Liga Uruguaya?
Nacional y Peñarol juegan el partido de vuelta de la gran final en el Estadio Gran Parque Central este domingo 30 de noviembre.
Se define al campeón del fútbol uruguayo. Nacional recibe Peñarol en el final de vuelta en el estadio Gran Parque Central de Montevideo, este domingo 30 de noviembre. ¿Qué equipo es favorito para levantar el título 2025?
PUEDES VER: Partidos de hoy EN VIVO, domingo 30 de noviembre: programación y dónde ver fútbol gratis
¿A qué hora juega Nacional vs Peñarol?
- México: 13:30 horas
- Perú, Ecuador, Colombia: 14:30 horas
- Venezuela, Bolivia: 15:30 horas
- Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile: 16:30 horas
- España: 20:30 horas
¿Dónde ver Nacional vs Peñarol?
El clásico uruguayo entre Nacional y Peñarol, válido por la gran final de la Liga 2025, no solo paralizará Montevideo sino que también tendrá una cobertura amplia para los hinchas. En Uruguay, la transmisión oficial estará a cargo de VTV Plus, que llevará cada detalle del encuentro en vivo a todo el país. Por Streaming lo podrás seguir por Disney Plus.
Nacional vs Peñarol: últimos resultados
- Peñarol 2-2 Nacional
- Peñarol 3-0 Nacional
- Peñarol 1-0 Nacional
- Nacional 1-1 Peñarol
- Nacional 2-1 Peñarol
- Nacional 3-1 Peñarol
- Nacional 2-1 Peñarol
- Nacional 2-1 Peñarol
- Peñarol 0-0 Nacional
- Peñarol 0-2 Nacional
¿Cómo llega Nacional y Paraguay?
La primera final quedó igualada a dos goles por lado y, además, ambos equipos sufrieron diversas expulsiones. Por el lado de Peñarol, Óscar Méndez vio la roja y en Nacional fue expulsado Lucas Villalba. Por lo tanto, ambos no estarán disponibles para el partido de vuelta.
En cuanto a los últimos dos enfrentamientos, Peñarol lo ganó ambos duelos. En esta oportunidad, Nacional buscará cobrarse la revancha y así levantar el título 2025; sin embargo, sabe que no será nada fácil y tendrá que hacer un trabajo casi perfecto.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90