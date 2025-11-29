¿A qué hora juega Nacional vs Peñarol y qué canal transmite la final de Liga Uruguaya?

Se define al campeón del fútbol uruguayo. Nacional recibe Peñarol en el final de vuelta en el estadio Gran Parque Central de Montevideo, este domingo 30 de noviembre. ¿Qué equipo es favorito para levantar el título 2025?

¿A qué hora juega Nacional vs Peñarol?

México: 13:30 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 14:30 horas

Venezuela, Bolivia: 15:30 horas

Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile: 16:30 horas

España: 20:30 horas

¿Dónde ver Nacional vs Peñarol?

El clásico uruguayo entre Nacional y Peñarol, válido por la gran final de la Liga 2025, no solo paralizará Montevideo sino que también tendrá una cobertura amplia para los hinchas. En Uruguay, la transmisión oficial estará a cargo de VTV Plus, que llevará cada detalle del encuentro en vivo a todo el país. Por Streaming lo podrás seguir por Disney Plus.

Nacional vs Peñarol: últimos resultados

Peñarol 2-2 Nacional

Peñarol 3-0 Nacional

Peñarol 1-0 Nacional

Nacional 1-1 Peñarol

Nacional 2-1 Peñarol

Nacional 3-1 Peñarol

Nacional 2-1 Peñarol

Nacional 2-1 Peñarol

Peñarol 0-0 Nacional

Peñarol 0-2 Nacional

¿Cómo llega Nacional y Paraguay?

La primera final quedó igualada a dos goles por lado y, además, ambos equipos sufrieron diversas expulsiones. Por el lado de Peñarol, Óscar Méndez vio la roja y en Nacional fue expulsado Lucas Villalba. Por lo tanto, ambos no estarán disponibles para el partido de vuelta.

En cuanto a los últimos dos enfrentamientos, Peñarol lo ganó ambos duelos. En esta oportunidad, Nacional buscará cobrarse la revancha y así levantar el título 2025; sin embargo, sabe que no será nada fácil y tendrá que hacer un trabajo casi perfecto.