Real Madrid vs Girona EN VIVO y EN DIRECTO: Hora, canal y dónde ver transmisión
Real Madrid visita a Girona en el estadio Montilivi por LaLiga, este domingo 30 de noviembre a partir de las 3:00 p. m. hora peruana.
Con el principal objetivo de recuperar el liderato de LaLiga, Real Madrid enfrenta a Girona, este domingo 30 de noviembre, a partir de las 3:00 p. m. hora de Perú, Ecuador y Colombia. El encuentro que se disputará en el estadio Montilivi contará con la transmisión de ESPN, Movistar Plus y Disney+.
Con un partido menos, Real Madrid es segundo en la tabla de posiciones al sumar 32 puntos contra los 34 del Barcelona. Con este panorama, el equipo de Xabi Alonso busca una victoria como visitante que los lleve nuevamente a la cima de LaLiga.
Posibles alineaciones Real Madrid vs Girona
Real Madrid: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Eder Militao, Raúl Asencio, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham, Fede Valverde, Arda Güler; Vinícius Jr. y Kylian Mbappé.
Girona: Gazzaniga; Hugo Rincón, Arnau, Vitor Reis, Àlex Moreno; Axel Witsel, Iván Martín; Tsygankov, Ounahi, Bryan Gil; y Vanat.
¿A qué hora juega Girona vs Real Madrid?
Estos son los principales horarios en el mundo:
- México: 2.00 p. m.
- Colombia, Perú y Ecuador: 3.00 p. m.
- Bolivia y Venezuela: 4.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 5.00 p. m.
Girona vs Real Madrid: canal y dónde ver
El partido de Real Madrid contra Girona por la fecha 14 de LaLiga será a través de ESPN 2 para Perú y resto de países de Sudamérica. Asimismo, podrás seguirlo vía streaming por la plataforma Disney Plus.
Real Madrid vs Girona: pronóstico y apuestas
|APUESTAS
|GIRONA
|X
|REAL MADRID
|BETSSON
|5.90
|4.95
|1.47
|BETANO
|6.60
|4.90
|1.60
|1XBET
|6.60
|5.03
|1.48
|DORADOBET
|6.33
|4.75
|1.48
