0
Tabla de posiciones de Torneo Clausura: así va la clasificación del futbol paraguayo

Cerro y Guaraní aún deben jugar el domingo y definirán el título, mientras la fecha 22 dejó empates y triunfos que movieron la tabla en la recta final del Torneo Clausura.

Tabla de posiciones de Paraguay.
Tabla de posiciones de Paraguay.
Cerro Porteño y Guaraní mantienen intacta su pulseada por el título del Clausura 2025, pero ambos deberán esperar hasta el domingo 30 para definir su destino en la última jornada. Mientras el Ciclón visitará a Tembetary, el Aborigen recibirá a Sportivo Luqueño, en duelos que pueden cambiar por completo la punta: Cerro llega con 43 puntos y Guaraní con 42.

La fecha 22 dejó movimientos importantes antes de los choques decisivos. Libertad derrotó 2-0 a General Caballero JLM y cerró su campaña con un cierre positivo, mientras que Olimpia y 2 de Mayo entregaron un intenso 3-3 que los mantiene en la zona media. Sportivo Ameliano igualó 0-0 con Trinidense, un resultado que no le permite despegar del fondo, y Recoleta todavía debe completar su cotejo ante Nacional, clave para acomodar las últimas posiciones.

Tabla de posiciones de Torneo Clausura de Paraguay

ClubPJDGPuntos
1. Cerro Porteño211343
2. Guaraní212342
3. Nacional22935
4. Trinidente22433
5. 2 de mayo22133
6. Deportivo Recoleta22532
7. Libertad22226
8. Olimpia22-526
9. Sport Luqueño21-825
10. General Caballero JLM22-1124
11. Sport Ameliano22-1819
12. Club Atlético Tembetary21-1515

Partidos del Torneo Clausura: fecha 22

  • 26.11.25 – Estadio Ameliano Villeta
    Sportivo Ameliano 0–0 Sportivo Trinidense
  • 26.11.25 – Estadio Erico Galeano
    Olimpia 3–3 Sportivo 2 de Mayo
  • 27.11.25 – Estadio La Huerta
    Libertad 2–0 General Caballero JLM
  • 27.11.25 – Estadio Ricardo Gregor
    Recoleta FC vs. Nacional (pendiente)
  • 30.11.25 – Estadio Ueno Defensores del Chaco
    Atlético Tembetary vs. Cerro Porteño
  • 30.11.25 – Estadio Erico Galeano
    Guaraní vs. Sportivo Luqueño

