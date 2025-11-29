- Hoy:
Tabla de posiciones de Torneo Clausura: así va la clasificación del futbol paraguayo
Cerro y Guaraní aún deben jugar el domingo y definirán el título, mientras la fecha 22 dejó empates y triunfos que movieron la tabla en la recta final del Torneo Clausura.
Cerro Porteño y Guaraní mantienen intacta su pulseada por el título del Clausura 2025, pero ambos deberán esperar hasta el domingo 30 para definir su destino en la última jornada. Mientras el Ciclón visitará a Tembetary, el Aborigen recibirá a Sportivo Luqueño, en duelos que pueden cambiar por completo la punta: Cerro llega con 43 puntos y Guaraní con 42.
La fecha 22 dejó movimientos importantes antes de los choques decisivos. Libertad derrotó 2-0 a General Caballero JLM y cerró su campaña con un cierre positivo, mientras que Olimpia y 2 de Mayo entregaron un intenso 3-3 que los mantiene en la zona media. Sportivo Ameliano igualó 0-0 con Trinidense, un resultado que no le permite despegar del fondo, y Recoleta todavía debe completar su cotejo ante Nacional, clave para acomodar las últimas posiciones.
Tabla de posiciones de Torneo Clausura de Paraguay
|Club
|PJ
|DG
|Puntos
|1. Cerro Porteño
|21
|13
|43
|2. Guaraní
|21
|23
|42
|3. Nacional
|22
|9
|35
|4. Trinidente
|22
|4
|33
|5. 2 de mayo
|22
|1
|33
|6. Deportivo Recoleta
|22
|5
|32
|7. Libertad
|22
|2
|26
|8. Olimpia
|22
|-5
|26
|9. Sport Luqueño
|21
|-8
|25
|10. General Caballero JLM
|22
|-11
|24
|11. Sport Ameliano
|22
|-18
|19
|12. Club Atlético Tembetary
|21
|-15
|15
Partidos del Torneo Clausura: fecha 22
- 26.11.25 – Estadio Ameliano Villeta
Sportivo Ameliano 0–0 Sportivo Trinidense
- 26.11.25 – Estadio Erico Galeano
Olimpia 3–3 Sportivo 2 de Mayo
- 27.11.25 – Estadio La Huerta
Libertad 2–0 General Caballero JLM
- 27.11.25 – Estadio Ricardo Gregor
Recoleta FC vs. Nacional (pendiente)
- 30.11.25 – Estadio Ueno Defensores del Chaco
Atlético Tembetary vs. Cerro Porteño
- 30.11.25 – Estadio Erico Galeano
Guaraní vs. Sportivo Luqueño
