Partidos de hoy EN VIVO, jueves 4 de diciembre: programación y dónde ver fútbol

Continúa la programación de los torneos más importantes del mundo y aquí te demos los partidos de hoy, jueves 4 de diciembre, que se disputarán en la Premier League, Copa del Rey, Copa de Italia. Además, también hay acción en los torneos de Brasil y Bolivia.

Partidos de hoy en Premier League

HORARIO PARTIDOS TV 15:00 Manchester United vs West Ham ESPN, Disney+

Partidos de hoy en Coppa Italia

HORARIO PARTIDOS TV 12:00 Bologna vs Parma DIRECTV Sports, DGO 15:00 Lazio vs Milan DIRECTV Sports, DGO

Partidos de hoy en Copa del Rey

HORARIO PARTIDOS TV 13:00 Leganés vs Albacete 13:00 Real Ávila vs Rayo Vallecano Movistar+, M+ LALIGA TV 2 13:00 Sabadell vs Deportivo La Coruña Movistar+ 13:00 Atlético Baleares vs Espanyol Meridiano Television, Flow Sports 14:00 Ponferradina vs Racing Santander 15:00 Extremadura 1924 vs Sevilla América TVGO, Venevision 15:00 Cartagena vs Valencia América TVGO, Meridiano Television 15:00 Sant Andreu vs Celta de Vigo Win Play 15:00 Real Zaragoza vs Burgos Aragón TV 16:00 Tenerife vs Granada América TVGO

Partidos de hoy en Primera División Bolivia

HORARIO PARTIDOS TV 14:00 Always Ready vs Aurora Futbol Canal 17:00 Universitario de Vinto vs The Strongest Futbol Canal 19:00 Bolívar vs Nacional Futbol Canal

Partidos de hoy en Brasileirão

HORARIO PARTIDOS TV 17:30 Cruzeiro vs Botafogo Fanatiz, Premiere, TV Record, Globoplay

Partidos de hoy en Primera A Colombia

HORARIO PARTIDOS TV 18:30 Atlético Nacional vs Medellín RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol 20:35 Junior vs América de Cali RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol

Partidos de hoy en Taça da Liga Portugal

HORARIO PARTIDOS TV 12:15 Porto vs Vitória Guimarães DIRECTV Sports, DGO

El horario de la programación está de acuerdo a los países de Perú, Ecuador y Colombia.