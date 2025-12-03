Partidos de hoy EN VIVO, jueves 4 de diciembre: programación y dónde ver fútbol

0
Programación de partidos en vivo a disputarse este jueves 4 de diciembre en las grandes ligas del mundo. Tenemos fútbol en la Premier y Copa del Rey.

Sandra Morales
Programación de partidos en vivo para este jueves 4 de diciembre
Programación de partidos en vivo para este jueves 4 de diciembre | FOTO: LIBERO
Continúa la programación de los torneos más importantes del mundo y aquí te demos los partidos de hoy, jueves 4 de diciembre, que se disputarán en la Premier League, Copa del Rey, Copa de Italia. Además, también hay acción en los torneos de Brasil y Bolivia.

Partidos de hoy en Premier League

HORARIOPARTIDOSTV
15:00Manchester United vs West HamESPN, Disney+

Partidos de hoy en Coppa Italia

HORARIOPARTIDOSTV
12:00Bologna vs ParmaDIRECTV Sports, DGO
15:00Lazio vs MilanDIRECTV Sports, DGO

Partidos de hoy en Copa del Rey

HORARIOPARTIDOSTV
13:00Leganés vs Albacete
13:00Real Ávila vs Rayo VallecanoMovistar+, M+ LALIGA TV 2
13:00Sabadell vs Deportivo La CoruñaMovistar+
13:00Atlético Baleares vs EspanyolMeridiano Television, Flow Sports
14:00Ponferradina vs Racing Santander
15:00Extremadura 1924 vs SevillaAmérica TVGO, Venevision
15:00Cartagena vs ValenciaAmérica TVGO, Meridiano Television
15:00Sant Andreu vs Celta de VigoWin Play
15:00Real Zaragoza vs BurgosAragón TV
16:00Tenerife vs GranadaAmérica TVGO

Partidos de hoy en Primera División Bolivia

HORARIOPARTIDOSTV
14:00Always Ready vs AuroraFutbol Canal
17:00Universitario de Vinto vs The StrongestFutbol Canal
19:00Bolívar vs NacionalFutbol Canal

Partidos de hoy en Brasileirão

HORARIOPARTIDOSTV
17:30Cruzeiro vs BotafogoFanatiz, Premiere, TV Record, Globoplay

Partidos de hoy en Primera A Colombia

HORARIOPARTIDOSTV
18:30Atlético Nacional vs MedellínRCN Nuestra Tele, Win+ Futbol
20:35Junior vs América de CaliRCN Nuestra Tele, Win+ Futbol

Partidos de hoy en Taça da Liga Portugal

HORARIOPARTIDOSTV
12:15Porto vs Vitória GuimarãesDIRECTV Sports, DGO

El horario de la programación está de acuerdo a los países de Perú, Ecuador y Colombia.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Sandra Morales
AUTOR: Sandra Morales

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

