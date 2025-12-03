- Hoy:
- Partidos de hoy
- Athletic Club vs Real Madrid
- Liga de Quito vs Emelec
- Monterrey vs Toluca
- Cruz Azul vs Tigres
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Universitario
- Tabla Liga de Vóley
Partidos de hoy EN VIVO, jueves 4 de diciembre: programación y dónde ver fútbol
Programación de partidos en vivo a disputarse este jueves 4 de diciembre en las grandes ligas del mundo. Tenemos fútbol en la Premier y Copa del Rey.
Continúa la programación de los torneos más importantes del mundo y aquí te demos los partidos de hoy, jueves 4 de diciembre, que se disputarán en la Premier League, Copa del Rey, Copa de Italia. Además, también hay acción en los torneos de Brasil y Bolivia.
PUEDES VER: Fichajes de Liga 1 2026: altas, bajas y rumores en el mercado de pases del fútbol peruano
Partidos de hoy en Premier League
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|15:00
|Manchester United vs West Ham
|ESPN, Disney+
Partidos de hoy en Coppa Italia
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|12:00
|Bologna vs Parma
|DIRECTV Sports, DGO
|15:00
|Lazio vs Milan
|DIRECTV Sports, DGO
Partidos de hoy en Copa del Rey
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|13:00
|Leganés vs Albacete
|13:00
|Real Ávila vs Rayo Vallecano
|Movistar+, M+ LALIGA TV 2
|13:00
|Sabadell vs Deportivo La Coruña
|Movistar+
|13:00
|Atlético Baleares vs Espanyol
|Meridiano Television, Flow Sports
|14:00
|Ponferradina vs Racing Santander
|15:00
|Extremadura 1924 vs Sevilla
|América TVGO, Venevision
|15:00
|Cartagena vs Valencia
|América TVGO, Meridiano Television
|15:00
|Sant Andreu vs Celta de Vigo
|Win Play
|15:00
|Real Zaragoza vs Burgos
|Aragón TV
|16:00
|Tenerife vs Granada
|América TVGO
Partidos de hoy en Primera División Bolivia
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|14:00
|Always Ready vs Aurora
|Futbol Canal
|17:00
|Universitario de Vinto vs The Strongest
|Futbol Canal
|19:00
|Bolívar vs Nacional
|Futbol Canal
Partidos de hoy en Brasileirão
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|17:30
|Cruzeiro vs Botafogo
|Fanatiz, Premiere, TV Record, Globoplay
Partidos de hoy en Primera A Colombia
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|18:30
|Atlético Nacional vs Medellín
|RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol
|20:35
|Junior vs América de Cali
|RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol
Partidos de hoy en Taça da Liga Portugal
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|12:15
|Porto vs Vitória Guimarães
|DIRECTV Sports, DGO
El horario de la programación está de acuerdo a los países de Perú, Ecuador y Colombia.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90