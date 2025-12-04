Campeón con Argentina dejó emotivo mensaje para 'Pol Deportes': "Vas a llegar..."
Leyenda de la selección argentina se refirió a la gesta de Cliver Huamán, figura de 'Pol Deportes', que narró la final de la Copa Libertadores desde un cerro.
La hazaña de Cliver Huamán,creador del canal 'Pol Deportes', ha dado la vuelta al mundo tras narrar la final de la Copa Libertadores entre Flamengo y Palmeiras en la cima de un cerro cerrro cercano al Estadio Monumental.
PUEDES VER: Gerente de Emelec confirmó salida de Christian Cueva con rotundo calificativo al peruano: "Él es un..."
Ahora, Sergio Goycochea, guardameta de la selección argentina que fuera campeón de las ediciones de la Copa América 1991 y 1993, no evitó pronunciarse sobre el joven de origen andahuaylino.
Foto: La Bola Sports.
"Es un ejemplo de la pasión misma, lo que uno hace cuando tiene pasión por algo. El recorrido, llegar, es ingenio también para hacer ese acontecimiento. "Si conservas esa pasión, Cliver querido, seguramente vas a llegar muy lejos. Se ve que te mueve una fuerza muy grande, que te apasiona el fútbol, tienes un largo camino por delante", dijo el portero que también se le recuerda por su participación en el Mundial Italia 1990.
'Goyco' también resaltó que pese a que en estos tiempos muchas personas se vuelve viral a través de las redes sociales, el impacto que generó el joven aspirante a periodista deportiva es muy significativo.
"Lo que llama la atención, la acción en sí, porque hoy la masificación de la comunicación nos ha puesto en un lugar que cada vez tenemos chico la capacidad de asombro. Que se haya viralizado de esa manera, habla de lo importante que fue el acontecimiento. Cada vez nos sorprenden menos cosas, por eso tiene más valor", agregó el ahora analista de fútbol.
Finalmente, Goycochea cree que para el Mundial 2020, Cliver Huamaán ya debería estar narrando un partido. "Con 21 años, ya será mayor de edad", culminó.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90