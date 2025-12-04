Campeón con Argentina dejó emotivo mensaje para 'Pol Deportes': "Vas a llegar..."

La hazaña de Cliver Huamán,creador del canal 'Pol Deportes', ha dado la vuelta al mundo tras narrar la final de la Copa Libertadores entre Flamengo y Palmeiras en la cima de un cerro cerrro cercano al Estadio Monumental.

Ahora, Sergio Goycochea, guardameta de la selección argentina que fuera campeón de las ediciones de la Copa América 1991 y 1993, no evitó pronunciarse sobre el joven de origen andahuaylino.

Foto: La Bola Sports.

"Es un ejemplo de la pasión misma, lo que uno hace cuando tiene pasión por algo. El recorrido, llegar, es ingenio también para hacer ese acontecimiento. "Si conservas esa pasión, Cliver querido, seguramente vas a llegar muy lejos. Se ve que te mueve una fuerza muy grande, que te apasiona el fútbol, tienes un largo camino por delante", dijo el portero que también se le recuerda por su participación en el Mundial Italia 1990.

'Goyco' también resaltó que pese a que en estos tiempos muchas personas se vuelve viral a través de las redes sociales, el impacto que generó el joven aspirante a periodista deportiva es muy significativo.

"Lo que llama la atención, la acción en sí, porque hoy la masificación de la comunicación nos ha puesto en un lugar que cada vez tenemos chico la capacidad de asombro. Que se haya viralizado de esa manera, habla de lo importante que fue el acontecimiento. Cada vez nos sorprenden menos cosas, por eso tiene más valor", agregó el ahora analista de fútbol.

Finalmente, Goycochea cree que para el Mundial 2020, Cliver Huamaán ya debería estar narrando un partido. "Con 21 años, ya será mayor de edad", culminó.