¿A qué hora juega Flamengo vs PSG y dónde ver partido por final de Copa Intercontinental?
Horarios y canales oficiales para la transmisión de la final de Copa Intercontinental 2025 entre Flamengo vs PSG desde el Ahmad Bin Ali de Rayán, Qatar.
Se paraliza el mundo del fútbol para el gran espectáculo deportivo entre las escuadras de Flamengo vs PSG por la gran final de la Copa Intercontinental 2025. Brasileños y franceses lucharán por proclamarse como monarcas de este prestigioso torneo internacional. A continuación, te contamos los horarios y canales que te llevarán el minuto a minuto.
¿Cuándo juega Flamengo vs PSG?
De acuerdo a la programación oficial, Flamengo vs PSG se enfrentarán este miércoles 17 de diciembre desde el magno Ahmad Bin Ali Stadium ubicado en la ciudad de Rayán, Qatar, recinto deportivo que tiene capacidad para recibir a 45,032 hinchas.
Flamengo vs PSG se enfrentarán por la final de la Copa Intercontinental 2025
¿A qué hora juega Flamengo vs PSG?
El 'Mengao' vs los 'Rojos y Azules' tendrán que verse las caras por la gran final de la Copa Intercontinental 2025 a partir de las 12:00 horas locales de Perú, o las 14:00 horas de Brasil y 18:00 horas de Francia. Te compartimos los horarios oficiales.
- México: 11:00 horas
- Perú: 12:00 horas
- Ecuador: 12:00 horas
- Colombia: 12:00 horas
- Bolivia: 13:00 horas
- Venezuela: 13:00 horas
- Argentina: 14:00 horas
- Brasil: 14:00 horas
- Uruguay: 14:00 horas
- Paraguay: 14:00 horas
- Chile: 14:00 horas
- Francia: 18:00 horas
¿Dónde ver Flamengo vs PSG EN VIVO?
No te pierdas el cotejo que protagonizarán Flamengo vs PSG EN VIVO Y EN DIRECTO por la Copa Intercontinental 2025 a través de la señal en exclusiva de DIRECTV Sports para Sudamérica. Además, en Brasil podrás seguir el minuto a minuto vía Globo. Repasa la guía de operadores en los demás países del mundo.
- Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO
- Brasil: SporTV, Globo, Globoplay, Zapping, Claro TV+, Sky+, Vivo Play
- Canadá: beIN Sports en Español, beIN Sports CONNECT Canada, Fanatiz Canada
- Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO
- Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO
- Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO
- Internacional: FIFA+
- Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO
- Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO
- Estados Unidos: Fanatiz USA, beIN Sports, beIN Sports en Español, fuboTV, beIN SPORTS CONNECT
- Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO, inter
Antesala del partido Flamengo vs PSG por Copa Intercontinental 2025
Los dirigidos por el técnico Filipe Luiz llegaron a esta instancia luego de imponerse categóricamente sobre Pyramids en un partidazo que tuvo como figura estelar al uruguayo Giorgian de Arrascaeta. Ahora, los brasileños irán por la heroica representando al continente sudamericano como uno de los clubes más grandes de Río de Janeiro.
Flamengo superó a Pyramids con brillante actuación de de Arrascaeta
De otro lado, PSG de Francia logró su objetivo de acceder a esta cita definitoria, tras ser el vigente campeón de Europa. El elenco de Luis Enrique se ilusiona con sellar un año deslumbrante. "Hacer historia era un objetivo en París la temporada pasada y seguir haciéndola es el objetivo de esta temporada", expresó el DT previo al compromiso internacional.
