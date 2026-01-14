Partidos de hoy EN VIVO, jueves 15 de enero: programación y dónde ver fútbol online

Este jueves 15 de enero, se disputarán grandes partidos en vivo en las principales ligas del mundo. En Europa hay programación en la Serie A, Copa del Rey, Bundesliga. Además, en Colombia empieza una nueva temporada del torneo doméstico. Finalmente, la Serie Río de la Plata continúa su curso.

Partidos de hoy en Serie A

HORARIO PARTIDOS TV 12:30 Verona vs Bologna ESPN, Disney+ 14:45 Como vs Milan ESPN, Disney+

Partidos de hoy en Bundesliga

HORARIO PARTIDOS TV 14:30 Augsburg vs Union Berlin Disney+

Partidos de hoy en Copa del Rey

HORARIO PARTIDOS TV 15:00 Burgos vs Valencia América TVGO, Canal del Futbol 15:00 Racing Santander vs Barcelona América TV, Movistar Deportes, América TVGO

Partidos de hoy en Serie Rio de la Plata

HORARIO PARTIDOS TV 16:00 Progreso vs Atlético Tucumán Disney+ 18:45 Olimpia vs Colo-Colo Disney+

Partidos de hoy en Superliga Colombia

HORARIO PARTIDOS TV 19:30 Junior vs Santa Fe RCN Nuestra Tele, Fanatiz

Horarios de acuerdo al territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.