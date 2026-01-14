0

Partidos de hoy EN VIVO, jueves 15 de enero: programación y dónde ver fútbol online

Programación de partidos en vivo de los principales torneos del mundo para este jueves 15 de enero. Tenemos Serie A, Bundesliga y Copa del Rey.

Programación de partidos en vivo para este jueves 15 de enero
Este jueves 15 de enero, se disputarán grandes partidos en vivo en las principales ligas del mundo. En Europa hay programación en la Serie A, Copa del Rey, Bundesliga. Además, en Colombia empieza una nueva temporada del torneo doméstico. Finalmente, la Serie Río de la Plata continúa su curso.

Barcelona vs Racing de Santander EN VIVO por Copa del Rey.

Partidos de hoy en Serie A

HORARIOPARTIDOSTV
12:30Verona vs BolognaESPN, Disney+
14:45Como vs MilanESPN, Disney+

Partidos de hoy en Bundesliga

HORARIOPARTIDOSTV
14:30Augsburg vs Union BerlinDisney+

Partidos de hoy en Copa del Rey

HORARIOPARTIDOSTV
15:00Burgos vs ValenciaAmérica TVGO, Canal del Futbol
15:00Racing Santander vs BarcelonaAmérica TV, Movistar Deportes, América TVGO

Partidos de hoy en Serie Rio de la Plata

HORARIOPARTIDOSTV
16:00Progreso vs Atlético TucumánDisney+
18:45Olimpia vs Colo-ColoDisney+

Partidos de hoy en Superliga Colombia

HORARIOPARTIDOSTV
19:30Junior vs Santa FeRCN Nuestra Tele, Fanatiz

Horarios de acuerdo al territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.

