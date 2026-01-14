- Hoy:
Partidos de hoy EN VIVO, jueves 15 de enero: programación y dónde ver fútbol online
Programación de partidos en vivo de los principales torneos del mundo para este jueves 15 de enero. Tenemos Serie A, Bundesliga y Copa del Rey.
Este jueves 15 de enero, se disputarán grandes partidos en vivo en las principales ligas del mundo. En Europa hay programación en la Serie A, Copa del Rey, Bundesliga. Además, en Colombia empieza una nueva temporada del torneo doméstico. Finalmente, la Serie Río de la Plata continúa su curso.
PUEDES VER: Barcelona vs Racing EN VIVO por América TV: cuándo juega, horario y canal para ver Copa del Rey
Partidos de hoy en Serie A
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|12:30
|Verona vs Bologna
|ESPN, Disney+
|14:45
|Como vs Milan
|ESPN, Disney+
Partidos de hoy en Bundesliga
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|14:30
|Augsburg vs Union Berlin
|Disney+
Partidos de hoy en Copa del Rey
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|15:00
|Burgos vs Valencia
|América TVGO, Canal del Futbol
|15:00
|Racing Santander vs Barcelona
|América TV, Movistar Deportes, América TVGO
Partidos de hoy en Serie Rio de la Plata
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|16:00
|Progreso vs Atlético Tucumán
|Disney+
|18:45
|Olimpia vs Colo-Colo
|Disney+
Partidos de hoy en Superliga Colombia
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|19:30
|Junior vs Santa Fe
|RCN Nuestra Tele, Fanatiz
Horarios de acuerdo al territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.
