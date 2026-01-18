- Hoy:
Partidos de hoy, lunes 19 de enero: programación, horarios y dónde ver EN VIVO
La agenda completa de los partidos que se realizarán HOY lunes 19 de enero. Programación de los compromisos, horarios y canales de TV.
Programación de partidos que se realizarán hoy lunes 19 de enero | FOTO: Composición Líbero
Te presentamos la agenda completa de los partidos que se realizarán HOY lunes 19 de enero. Hay acción en LaLiga con el Elche vs. Sevilla. Por la Copa Argentina, Estudiantes se medirá contra Ituzaingó. Horarios y canales para ver en vivo los duelos de fútbol.
Partidos de hoy por LaLiga
|Hora
|Partido
|Canal
|15:00
|Elche vs. Sevilla
|ESPN 2 y Disney Plus.
Partidos de hoy por la Premier League
|Horarios
|Partidos
|Canales
|15:00
|Brighton vs Bournemouth
|Disney Plus
Partidos de hoy por la Serie A
|Horarios
|Partidos
|Canales
|12:30
|Cremonese vs. Verona
|Disney Plus
|14:45
|Lazio vs. Como
|Disney Plus
Partidos de hoy por la Copa Argentina
|Hora
|Partido
|Canal
|19:15
|Estudiantes vs. Ituzaingó
|TyC Sports Internacional
Partidos de hoy por la Liga de Colombia
|Hora
|Partido
|Canal
|16:00
|Cúcuta vs. Once Caldas
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga de Panamá
|Hora
|Partido
|Canal
|20:30
|UMECIT VS. Árabe Unido
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga Portugal
|Hora
|Partido
|Canal
|15:15
|Estrela vs. Estoril
|Bet365
Partidos de hoy por Serie Río de la Plata
|Hora
|Partido
|Canal
|19:00
|Racing Montevideo vs. U. de Concepción
|Disney Plus.
Partidos de hoy por la Copa de la Liga AUF
|Hora
|Partido
|Canal
|19:30
|Peñarol vs. Racing Montevideo
No olvides revisar tu agenda deportiva
