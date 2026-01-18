Partidos de hoy, lunes 19 de enero: programación, horarios y dónde ver EN VIVO

0
La agenda completa de los partidos que se realizarán HOY lunes 19 de enero. Programación de los compromisos, horarios y canales de TV.

Jesús Yupanqui
Programación de partidos que se realizarán hoy lunes 19 de enero
Programación de partidos que se realizarán hoy lunes 19 de enero | FOTO: Composición Líbero
Te presentamos la agenda completa de los partidos que se realizarán HOY lunes 19 de enero. Hay acción en LaLiga con el Elche vs. Sevilla. Por la Copa Argentina, Estudiantes se medirá contra Ituzaingó. Horarios y canales para ver en vivo los duelos de fútbol.

Partidos de hoy por LaLiga

HoraPartidoCanal
15:00Elche vs. SevillaESPN 2 y Disney Plus.

Partidos de hoy por la Premier League

HorariosPartidosCanales
15:00Brighton vs BournemouthDisney Plus

Partidos de hoy por la Serie A

HorariosPartidosCanales
12:30Cremonese vs. VeronaDisney Plus
14:45Lazio vs. ComoDisney Plus

Partidos de hoy por la Copa Argentina

HoraPartidoCanal
19:15Estudiantes vs. ItuzaingóTyC Sports Internacional

Partidos de hoy por la Liga de Colombia

HoraPartidoCanal
16:00Cúcuta vs. Once CaldasBet365

Partidos de hoy por la Liga de Panamá

HoraPartidoCanal
20:30UMECIT VS. Árabe UnidoBet365

Partidos de hoy por la Liga Portugal

HoraPartidoCanal
15:15Estrela vs. EstorilBet365

Partidos de hoy por Serie Río de la Plata

HoraPartidoCanal
19:00Racing Montevideo vs. U. de ConcepciónDisney Plus.

Partidos de hoy por la Copa de la Liga AUF

HoraPartidoCanal
19:30Peñarol vs. Racing Montevideo

